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Fim

Marieta Severo encerra contrato fixo com a Globo após quase 40 anos de casa

Atriz passará a trabalhar por obra na emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 13:34

Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado
A atriz Marieta Severo  Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
Depois de quase 40 anos, Marieta Severo encerrou seu contrato fixo com a Globo. A informação foi dada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo nesta terça-feira, 18.
Agora, a atriz irá trabalhar por obra certa, assim como outros nomes da casa como Osmar Prado, Juliana Paiva, Marjore Estiano, entre outros.
Marieta esteve nas telas da Globo até março deste ano, dando vida a personagem Noca, na novela Um Lugar ao Sol.
Ela também apareceu na reprise de Verdades Secretas, no ano passado, como a vilã Fanny Richard.
Além de sua Nenê, sua personagem marcante de A Grande Família (2001 a 2014), a artista trabalhou em diversas obras.
Ela começou na Globo em 1966, na novela O Sheik de Agadir, na qual viveu a princesa árabe Éden de Bássora.
Depois de uma pausa entre 1970 e 1983, ela fez vários trabalhos seguidos. Esteve em novelas de sucesso como Que Rei Sou eu? (1989) e Laços de Família (2000).
O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a Globo para confirmar o encerramento do contrato de Marieta, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

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