Marieta Severo encerra contrato fixo com a Globo após quase 40 anos de casa

A atriz Marieta Severo Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

Depois de quase 40 anos, Marieta Severo encerrou seu contrato fixo com a Globo. A informação foi dada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo nesta terça-feira, 18.

Agora, a atriz irá trabalhar por obra certa, assim como outros nomes da casa como Osmar Prado, Juliana Paiva, Marjore Estiano, entre outros.

Marieta esteve nas telas da Globo até março deste ano, dando vida a personagem Noca, na novela Um Lugar ao Sol.

Ela também apareceu na reprise de Verdades Secretas, no ano passado, como a vilã Fanny Richard.

Além de sua Nenê, sua personagem marcante de A Grande Família (2001 a 2014), a artista trabalhou em diversas obras.

Ela começou na Globo em 1966, na novela O Sheik de Agadir, na qual viveu a princesa árabe Éden de Bássora.

Depois de uma pausa entre 1970 e 1983, ela fez vários trabalhos seguidos. Esteve em novelas de sucesso como Que Rei Sou eu? (1989) e Laços de Família (2000).