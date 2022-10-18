Novela

Tati Quebra Barraco faz participação em "Travessia"

Funkeira será uma das encarceradas ao lado de Brisa, que será presa no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 12:32

Tati Quebra Barraco fará participação especial em Travessia Crédito: Divulgação/TV Globo
Tati Quebra Barraco fará uma participação em "Travessia". Segundo o site Notícias da TV, do UOL, a funkeira será uma das mulheres encarceradas ao lado de Brisa (Lucy Alves), convivendo com ela nas áreas comuns da cadeia e dando apoio em meio à situação de injustiça que ela viverá.
De acordo com o jornal "Extra", a protagonista e Oto (Romulo Estrela) serão presos no capítulo desta terça (18) após um policial ver uma arma cair do casaco que o hacker entrega para Brisa. Porém, Oto consegue se livrar da cadeia após ligar para Moretti (Rodrigo Lombardi), que encaminha Stenio (Alexandre Nero) para o caso.
O advogado associa o hacker apenas como testemunha do crime, deixando Brisa como única acusada. Assim, ela vai para o presídio, onde encontra Tati.
De acordo com o Extra, após dois meses, Oto contrata um advogado que consegue um habeas corpus para Brisa. Livre, a maranhense decide fica no Rio para encontrar Ari (Chay Suede).

