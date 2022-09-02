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Voo lotado

Pedro Scooby fica preso no Estados Unidos com os filhos

Surfista conta ter comprado as passagens há meses, mas foi impedido de embarcar: 'Voo lotado'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 08:26

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Globoplay
As férias de Pedro Scooby com os filhos nos Estados Unidos não terminaram tão bem como o ex-BBB planejava. Nesta quinta-feira (1º), dia do retorno para Portugal, ele fez um desabafo nas redes contando ter sido impedido de deixar os Estados Unidos. O surfista explicou que, apesar da compra das passagens com antecedência, o voo estava lotado e o quarteto ficou preso no aeroporto de Los Angeles.
"Cá estou eu, no aeroporto, e a atendente da companhia aérea fala, simplesmente, que não tem lugar no voo", inicia o BBB da 22ª edição. "Eles tão remanejando a gente para um outro voo e o detalhe é que não tem vaga para os dois próximos dias", completa Scooby.
Pedro, 34, ainda contou que a previsão é que ele e os filhos embarquem no domingo (4). "Que loucura! Agora estou aqui preso no aeroporto com as crianças. Vou ter que ligar para Letícia [a skatista Letícia Bufoni] para ela voltar e me buscar. Não dá para fazer como aquele cara no filme que fica dormindo no aeroporto", reclama o surfista. Ele, que está com Dom, Bem e Liz, frutos do seu casamento com Luana Piovani, reforçou ter comprado as passagens há quatro meses. "Muita loucura".
Atualmente, Pedro é casado com Cintia Dicker e os dois esperam por uma menina que irá se chamar Aurora. O filme que o surfista se referiu foi "O Terminal", que conta o drama de Viktor Navorski. Ele passou a viver no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França, após ser impedido de entrar nos Estados Unidos porque seu país estava em guerra e seus documentos foram invalidados. O longa dirigido por Steven Spielberg é na verdade uma obra inspirada na vida real do refugiado iraniano Merhan Nasseri.

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