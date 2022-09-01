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Agressão

Irmão de Luciano Huck revela que foi estuprado duas vezes: "me seguraram à força"

O cineasta Fernando Grostein Andrade contou para a revista Piauí  que sofreu a primeira agressão aos 14 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 16:19

O cineasta Fernando Grostein Andrade contou que foi estuprado duas vezes
O cineasta Fernando Grostein Andrade contou que foi estuprado duas vezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade, revelou que já sofreu estupro duas vezes na vida. Aos 41 anos, ele fez um depoimento à revista Piauí deste mês para falar sobre as agressões, sendo a primeira aos 14 anos. No relato, Andrade disse que o primeiro trauma aconteceu com homens à força.
“Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar para parecer mais masculino” disse Fernando.
Ao jornalista João Batista Jr., da Piauí, Fernando não deu detalhes em relação a outra agressão, mas disse que foi aos 28 anos. Além disso, o irmão de Huck contou que chegou a ter sido forçado por amigos, na adolescência, a ter relações sexuais com uma mulher para “perder a virgindade”.
“A homofobia pode ser tão cruel que é capaz de tirar o direito de a pessoa ter sua primeira relação sexual de maneira privada, com quem deseja e escolheu de verdade. Aos 18 anos, sofri assédio sexual”, relatou Fernando.

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