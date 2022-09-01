Irmão de Luciano Huck revela que foi estuprado duas vezes: "me seguraram à força"

O cineasta Fernando Grostein Andrade contou que foi estuprado duas vezes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade, revelou que já sofreu estupro duas vezes na vida. Aos 41 anos, ele fez um depoimento à revista Piauí deste mês para falar sobre as agressões, sendo a primeira aos 14 anos. No relato, Andrade disse que o primeiro trauma aconteceu com homens à força.

“Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar para parecer mais masculino” disse Fernando.

Ao jornalista João Batista Jr., da Piauí, Fernando não deu detalhes em relação a outra agressão, mas disse que foi aos 28 anos. Além disso, o irmão de Huck contou que chegou a ter sido forçado por amigos, na adolescência, a ter relações sexuais com uma mulher para “perder a virgindade”.