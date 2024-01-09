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Romance?

Será que vira namoro? Melody marca encontro com filho de Ivete Sangalo

Anitta foi quem deu um 'empurrãozinho' e sugeriu um romance entre cantora e Marcelo Cady
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 10:40

Melody marca encontro com filho de Ivete Sangalo
Melody marca encontro com filho de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram/@melodyoficial3/@ivetesangalo
Dias atrás, Anitta sugeria para Ivete Sangalo que o primogênito dela, Marcelo Cady, 14, virasse namorado da Melody, 16, com quem ela tem uma nova parceria musical. E não é que isso talvez aconteça? Ao Fofocalizando (SBT), a própria Melody afirmou que já marcou um encontro para conhecer o rapaz melhor.
"Ter a Ivete de sogra, eu não sei, mas a gente já está trocando contato, nós já estamos vendo de nos encontrar. Ele parece ser bem gente boa, é só para conhecer ele mesmo", contou.
Conforme ela, foi Cady quem resolveu tomar a iniciativa. O garoto postou o vídeo de Anitta sugerindo um romance entre eles, e Melody republicou. Assim, ele sentiu uma abertura para puxar um papo pelas redes sociais.
"Eu estava de férias em Gramado [no Rio Grande do Sul] esses dias e cheguei hoje, então a gente está vendo porque eu acabei de chegar em casa, mas em breve", disse a artista.
Ao se deparar com a proposta de Anitta, Ivete divertiu a plateia com uma resposta inusitada. "Se ela quiser, é vapo".

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