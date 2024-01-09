Galvão Bueno ganha quadro no É de Casa após mudança contratual com a Globo

Galvão Bueno vai estrear em março um quadro no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado pela Globo. A novidade faz parte do novo acordo do narrador com a empresa. Ele agora está atrelado ao departamento de entretenimento da emissora.

Galvão Bueno vai ganhar um novo quadro na TV Globo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

No quadro, ainda com nome provisório de A Voz da Emoção, Galvão contará relatos reais de superação de pessoas que já tiveram muitas dificuldades na vida.

O objetivo é humanizar e popularizar o É de Casa, que em pesquisas realizadas, ainda tem sido visto como um programa com dicas elitistas. A princípio, o quadro ficará no ar por apenas dois meses. Caso faça sucesso, poderá ter uma segunda temporada futuramente.