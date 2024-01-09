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Entretenimento

Galvão Bueno ganha quadro no É de Casa após mudança contratual com a Globo

No quadro, ainda com nome provisório de A Voz da Emoção, ele contará relatos reais de superação de pessoas que já tiveram dificuldades na vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 10:20

Galvão Bueno vai estrear em março um quadro no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado pela Globo. A novidade faz parte do novo acordo do narrador com a empresa. Ele agora está atrelado ao departamento de entretenimento da emissora.
Retrato do narrador Galvão Bueno
Galvão Bueno vai ganhar um novo quadro na TV Globo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
No quadro, ainda com nome provisório de A Voz da Emoção, Galvão contará relatos reais de superação de pessoas que já tiveram muitas dificuldades na vida.
O objetivo é humanizar e popularizar o É de Casa, que em pesquisas realizadas, ainda tem sido visto como um programa com dicas elitistas. A princípio, o quadro ficará no ar por apenas dois meses. Caso faça sucesso, poderá ter uma segunda temporada futuramente.
A novidade introduz Galvão Bueno de vez no entretenimento do canal. Em 2023, a Globo ajustou o contrato de Galvão Bueno. Pelo novo acordo, ele deixa de ter vínculo com a área esportiva. Para este ano, pelo menos um programa já está certo para Galvão comandar: ele vai estrear como apresentador de um reality show.

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