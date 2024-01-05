Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Regina Duarte publica fake news sobre vacina contra a Covid-19 para crianças

Atriz usou as redes para criticar decisão do Ministério da Saúde de incluir o imunizante no Calendário Nacional de Vacinação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 08:24

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro
A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Regina Duarte usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 4, para criticar a decisão do Ministério da Saúde de incluir a imunização contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação, para crianças entre os seis meses a menores de cinco anos.
"Lamento muito sentir, logo no início deste Ano-Novo, que devo postar esta advertência. Nossas crianças não têm segurança, por parte dos laboratórios farmacêuticos, para serem submetidas a esta vacina contra a Covid", escreveu ela em seu Instagram.
A informação é falsa, e a vacina da Pfizer que será aplicada nesta faixa etária foi desenvolvida especificamente para a área pediátrica. Todas as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil têm autorização de uso pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), após terem demonstrado eficácia e segurança favoráveis em estudos clínicos de fase 3 amplos.
Os imunizantes passam por um rígido processo de avaliação de qualidade antes de serem distribuídos. A avaliação é realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, instituição responsável pela análise dos imunobiológicos adquiridos pelo SUS.
Duarte, ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, no entanto, ignorou essas informações em suas redes sociais. No passado, ela chegou a ter publicações suas acompanhadas de alertas informando que poderiam se tratar de informações falsas.
"Você que é mãe, pai, avô, avó, irmão, tia... a advertência é que procurem se informar sobre a bula da vacina que está sendo proposta às crianças brasileiras. Pronto, falei", escreveu a atriz e, agora, artista plástica.
"Pelo amor de Deus, ainda esta história de Covid?! E ainda com vacina obrigatória? Não é temerário... na verdade, estupidamente temerário, agir assim?", disse numa outra publicação.

Veja Também

Globo tira Valentina Bandeira do reality por vazamento antes da hora

BBB 24 terá pré-indicação do líder e monstro mais cruel; veja as novas dinâmicas

Fernanda Passon deixa Andaraí e estreia como musa da Mocidade Independente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Fake news Famosos Regina Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados