Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

Globo tira Valentina Bandeira do reality por vazamento antes da hora

Atriz que está em alta nas redes sociais faria parte do elenco de cobertura do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 08:19

Valentina Bandeira: Globo tira atriz do BBB 24 por dar informação antes da hora
Valentina Bandeira: Globo tira atriz do BBB 24 por dar informação antes da hora Crédito: Divulgação/TV Globo
A atriz e influenciadora Valentina Bandeira deixou de última hora o elenco do BBB 24, da Globo. Ela faria parte do elenco de cobertura e de entrevistas da atração.
Sua função, segundo apurou o F5, seria a de entrevistadora do Bate-Papo com o Eliminado, juntamente com Thaís Fersoza, que foi anunciada na função normalmente nesta quinta-feira (4).
A informação, no entanto, foi falada por ela mesma em dezembro durante uma live em seu canal no YouTube pouco antes do natal, em dezembro. O vídeo chegou ao comando do Big Brother, que se revoltou.
"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", adiantou Valentina no YouTube. Ela ainda comentou que iria aproveitar o alcance da Globo para divulgar seu projeto pessoal.
O F5 teve acesso a prints da atriz pedindo para alguns jornalistas e páginas apagarem a história, porque poderia prejudicá-la. O reality show tem política rígida com informações que são repassadas sem autorização.
As páginas apagaram as postagens, mas já era tarde demais. A Globo optou por deixar Thaís Fersoza sozinha.
Além de Fersoza, a equipe de cobertura terá Micheli Machado e Mari Gonzales em reportagens com o público na rua, e Ana Clara Lima no A Eliminação, do Multishow.
Valentina Bandeira tem 29 anos, e começou a viralizar nas redes sociais devido ao seu jeito despojado. Além de trabalhos em novelas da Globo, como "Todas as Flores" (2022-2023), ela foi apresentadora do Beija Sapo, na MTV.
Procurada pela Folha de S.Paulo, Valentina Bandeira não respondeu até o fechamento da reportagem.

Veja Também

BBB 24 terá pré-indicação do líder e monstro mais cruel; veja as novas dinâmicas

BBB24 terá 26 participantes e votação durante o 'Fantástico'

Fernanda Passon deixa Andaraí e estreia como musa da Mocidade Independente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados