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Wanessa Camargo cita livro no BBB 24 e obra tem pico de buscas

Em conversa informal sobre produções culturais, cantora sugeriu a outros confinados que lessem o livro "A Sociedade do Espetáculo", de Guy Debord
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 15:16

Em uma conversa informal a respeito de algumas produções culturais, a cantora Wanessa Camargo sugeriu a outros confinados no BBB 24 (Globo) que lessem o livro "A Sociedade do Espetáculo", do francês Guy Debord. Por causa disso, a busca na internet por informações e até resumos dessa obra teve um pico, segundo o Google Trends.
O livro foi publicado em 1967 pelo escritor marxista e faz uma crítica sobre consumo, sociedade e capitalismo. O título foi um dos motes do movimento de Maio de 1968, na França.
A cantora e participante do BBB24 Wanessa Camargo
Wanessa Camargo citou livro de escritor marxista no BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
"Tem um livro, 'A Sociedade do Espetáculo'. Lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso, tem um interesse genuíno de gente que está no comando de não enriquecer a cultura de um povo, e sim de emburrecer", foi o que disse Wanessa no bate-papo.
Pelas redes sociais, muita gente se surpreendeu com o conselho da filha de Zezé Di Camargo. "Dos hinos pop esquecidos até a nova personalidade vegana. Do vídeo da Rita Lee elogiando ela passando pela citação de 'A Sociedade do Espetáculo'. Estou desenvolvendo uma certa obsessão pela Wanessa", opinou um seguidor.
"A Wanessa Camargo falando do livro 'A Sociedade do Espetáculo'. Meti um Google, gostei e já comprei. Isso sim é uma influencer do bem", escreveu outra seguidora.

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