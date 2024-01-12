Wanessa Camargo cita livro no BBB 24 e obra tem pico de buscas

Em uma conversa informal a respeito de algumas produções culturais, a cantora Wanessa Camargo sugeriu a outros confinados no BBB 24 (Globo) que lessem o livro "A Sociedade do Espetáculo", do francês Guy Debord. Por causa disso, a busca na internet por informações e até resumos dessa obra teve um pico, segundo o Google Trends.

O livro foi publicado em 1967 pelo escritor marxista e faz uma crítica sobre consumo, sociedade e capitalismo. O título foi um dos motes do movimento de Maio de 1968, na França.

Wanessa Camargo citou livro de escritor marxista no BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

"Tem um livro, 'A Sociedade do Espetáculo'. Lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso, tem um interesse genuíno de gente que está no comando de não enriquecer a cultura de um povo, e sim de emburrecer", foi o que disse Wanessa no bate-papo.

Pelas redes sociais, muita gente se surpreendeu com o conselho da filha de Zezé Di Camargo. "Dos hinos pop esquecidos até a nova personalidade vegana. Do vídeo da Rita Lee elogiando ela passando pela citação de 'A Sociedade do Espetáculo'. Estou desenvolvendo uma certa obsessão pela Wanessa", opinou um seguidor.