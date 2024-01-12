Thais Fersoza dá bronca em Maycon por falas sobre Yasmin no BBB 24

Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do BBB 24 e, ao conversar com Thais Fersoza, recebeu uma bronca da atriz. Ela questionou o ex-brother a respeito de seus comentários feitos na casa sobre as roupas transparentes usadas por Yasmin Brunet.
"Ela é maravilhosa e pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela."
Durante o confinamento, o cozinheiro disse ter receio de se aproximar da modelo por ser um homem casado. Ele explicou o que quis dizer.
"Eu não falei isso de 'você não vai usar, você não pode'. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: 'eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente'".