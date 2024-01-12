Thais Fersoza dá bronca em Maycon por falas sobre Yasmin no BBB 24

"Ela é maravilhosa e pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela."