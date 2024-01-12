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Após eliminação

Thais Fersoza dá bronca em Maycon por falas sobre Yasmin no BBB 24

"Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela", disse a apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 11:38

Thais Fersoza com Maycon após eliminação no BBB 24
Thais Fersoza durante entrevista com Maycon Crédito: Globoplay
Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do BBB 24 e, ao conversar com Thais Fersoza, recebeu uma bronca da atriz. Ela questionou o ex-brother a respeito de seus comentários feitos na casa sobre as roupas transparentes usadas por Yasmin Brunet.
"Ela é maravilhosa e pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela."
Durante o confinamento, o cozinheiro disse ter receio de se aproximar da modelo por ser um homem casado. Ele explicou o que quis dizer.
"Eu não falei isso de 'você não vai usar, você não pode'. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia... Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: 'eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente'".

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