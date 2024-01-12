Maycon é o primeiro eliminado do BBB 24, com 8,46% dos votos

Após ser apontado como vilão da edição, Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do BBB 24, com apenas 8,46% dos votos -o público escolheu quem fica, e não quem sai. Por outro lado, a mais bem votada para permanecer na casa foi Yasmin Brunet, com 49,34% dos votos. Os dois enfrentaram a mineira Giovanna, que teve 42,20% dos votos.
Maycon foi indicado ao paredão pela líder Deniziane, que alegou falta de afinidade com o merendeiro. Giovanna e Yasmin Brunet foram ao paredão pelos votos da casa.
A imagem de Maycon ficou negativa perante o público logo na estreia, durante a prova do líder. O cozinheiro foi acusado de cometer capacitismo ao zombar do paratleta Vinícius, chamando sua perna mecânica de "cotoco" e "cotinho".
Tanto dentro quanto fora da casa, Maycon foi considerado um "desquerido". Na primeira festa da edição, na última quarta-feira (10), Davi chamou o merendeiro para conversar e afirmou que o considerava manipulador. O motorista de aplicativo deixou claro que não gostou de Maycon e pretendia votar nele nos próximos paredões.