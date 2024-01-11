Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nobre atitude

BBB 24: MC Bin Laden dá tênis para Lucas Luigi e emociona internautas

Ao notar que o vendedor não tinha um tênis no confinamento do BBB 24, o cantor deu ao colega um de seus pares. Atitude foi vista como nobre nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 15:52

Ao perceber que o vendedor Lucas Luigi não tinha um tênis no confinamento do BBB 24, o cantor do grupo Camarote MC Bin Laden deu ao colega um de seus pares. "Não é um bagulho de jogo, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara", disse o funkeiro.
A atitude que quase fez Luigi chorar foi vista como nobre por internautas. Tanto que o nome de Bin Laden virou Trending Topics no X (antigo Twitter).
"Coisas que aquecem o coração. O Bin Laden dando um tênis para o Luigi ao perceber que ele não tinha. Chamou ele no cantinho, falou que fica entre eles e que ninguém precisa saber", escreveu uma seguidora.
"E essa música de fundo. Que fofo", disso outro. "O coração que esse louco tem merece o mundo todo! Tomara que ele estoure mais na música porque ele merece muito sucesso", celebrou outro fã. 

Veja Também

Wanessa conta que Marcus Buaiz vai casar e elogia Isis Valverde: 'Super gente boa'

Luana Piovani critica a popularidade de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Se você estivesse na Xepa do BBB, o que faria de receita?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Bbb24 big Brother Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados