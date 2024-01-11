BBB 24: MC Bin Laden dá tênis para Lucas Luigi e emociona internautas

Ao perceber que o vendedor Lucas Luigi não tinha um tênis no confinamento do BBB 24, o cantor do grupo Camarote MC Bin Laden deu ao colega um de seus pares. "Não é um bagulho de jogo, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara", disse o funkeiro.

A atitude que quase fez Luigi chorar foi vista como nobre por internautas. Tanto que o nome de Bin Laden virou Trending Topics no X (antigo Twitter).

"Coisas que aquecem o coração. O Bin Laden dando um tênis para o Luigi ao perceber que ele não tinha. Chamou ele no cantinho, falou que fica entre eles e que ninguém precisa saber", escreveu uma seguidora.