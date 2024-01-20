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Hematomas no rosto

Maraísa posta foto de nariz quebrado em piscina de resort

A cantora sofreu um acidente na piscina de um hotel em Porto de Pedras, em Alagoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 11:46

Maiara e Maraísa
Maraísa compartilhou uma série de fotos em que aparece com hematomas no rosto e curativo no nariz Crédito: Reprodução @maraisa
Após sofrer um acidente na piscina de um resort em Alagoas, a cantora Maraísa agradeceu o apoio que recebeu da equipe médica e lamentou: "Era pra ser uma simples folga".
A cantora sofreu um acidente na piscina de um hotel em Porto de Pedras, em Alagoas, e foi levada de ambulância para um hospital em Maceió, capital do estado, na tarde da última quarta-feira (16).
No Instagram, Maraísa compartilhou uma série de fotos em que aparece com hematomas no rosto e curativo no nariz. O registro foi feito dentro de um jatinho, ao lado da irmã Maiara e do marido Fernando Mocó. "Só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês. Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga. Foram três horas dentro de uma ambulância até chegarmos ao hospital em Maceió. A situação não era tão simples assim. Era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais!".
Ela também agradeceu o Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro”, que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias. Cada dia que passa e todas as provas que passamos me mostra o quanto o nosso amor é lindo", escreveu.

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