Maraísa posta foto de nariz quebrado em piscina de resort

Maraísa compartilhou uma série de fotos em que aparece com hematomas no rosto e curativo no nariz Crédito: Reprodução @maraisa

Após sofrer um acidente na piscina de um resort em Alagoas, a cantora Maraísa agradeceu o apoio que recebeu da equipe médica e lamentou: "Era pra ser uma simples folga".

A cantora sofreu um acidente na piscina de um hotel em Porto de Pedras, em Alagoas, e foi levada de ambulância para um hospital em Maceió, capital do estado, na tarde da última quarta-feira (16).

No Instagram, Maraísa compartilhou uma série de fotos em que aparece com hematomas no rosto e curativo no nariz. O registro foi feito dentro de um jatinho, ao lado da irmã Maiara e do marido Fernando Mocó. "Só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês. Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga. Foram três horas dentro de uma ambulância até chegarmos ao hospital em Maceió. A situação não era tão simples assim. Era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais!".