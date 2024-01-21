BBB 24: no paredão, capixaba Raquele vira 'planta' preferida do público

Raqueli Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação

A participante capixaba do BBB 24 Raquele está no paredão que eliminará um participante neste domingo (21). Ela, Giovanna Pitel e Nizam disputam quem fica na casa, pelo menos, mais uma semana e as enquetes apontam um resultado otimista para a moradora de Aracruz. Algumas pesquisas apontam que a capixaba é a preferida para seguir na competição.

O atual paredão segue a mesma dinâmica dos outros três anteriores. O público vota em gostaria que continuasse na casa. Então, quem receber menos votos é quem deixa a casa. Na enquete do site Votalhada, Raquele tem uma vantagem ampla sobre os outros dois emparedados, com 44,04% das intenções de voto para permanecer na casa. Outra enquete famosa é a do site UOL, que aponta uma vantagem menor da capixaba, mas também a coloca na liderança. Ambas foram consultadas na tarde de domingo (21).

Enquetes apontam que capixaba Raquele permanece no BBB no paredão deste domingo (21) Crédito: Reprodução

Plantinha preferida

Na publicação do perfil oficial do BBB no X — antigo Twitter — usuários manifestaram apoio à capixaba. Separamos algumas das reações de apoio dos internautas à sister de Aracruz, começando pelo clássico "estamos com Raquele".

Por causa da festa do último sábado, a famosa arrancou elogios do públicos.

estamos com a raquele pic.twitter.com/vHrLKFknJW — bru (@brupfvr) January 20, 2024

Outra internauta disse que a capixaba estaria sendo perseguida na casa. "11 dias de programa e nos 11 a diva Raquele sendo perseguida", disse ela.

11 dias de programa e nos 11 a diva Raquele sendo perseguida e votada, isso não se faz , o Brasil está vendo pic.twitter.com/qEdWUxO9cK — Léo (@leoassiste) January 20, 2024

Vale até deixar o comprovante do voto, como fez esse.

Fiz minha parte ! pic.twitter.com/dmkeWofktP — Lauro Marcos (@LauroMar) January 20, 2024

Esse também fez questão de deixar o voto único — uma das novidades da edição atual — em Raquele. Na resposta, ele também deixou uma montagem prevendo Raquele como finalista do programa.

Apesar de receber o rótulo de planta por alguns, a capixaba surpreende na internet e arranca elogios, inclusive, pelo talento com a música. No vídeo, abaixo, é possível conferir um pouco do talento da sister.

?E a Raquele cantando, hein? Será que em vez do #BBB24 a gata deveria ter feito a inscrição pro “Estrela na Casa”, o novo reality musical da Globo? pic.twitter.com/MpBBVusDHX — Muka do Space ?️#BBB24 (@falamuka) January 19, 2024

Como foram as indicações