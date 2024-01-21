BBB 24: no paredão, capixaba Raquele vira 'planta' preferida do público

A participante capixaba do BBB 24 Raquele está no paredão que eliminará um participante neste domingo (21). Ela, Giovanna Pitel e Nizam disputam quem fica na casa, pelo menos, mais uma semana e as enquetes apontam um resultado otimista para a moradora de Aracruz. Algumas pesquisas apontam que a capixaba é a preferida para seguir na competição.
O atual paredão segue a mesma dinâmica dos outros três anteriores. O público vota em gostaria que continuasse na casa. Então, quem receber menos votos é quem deixa a casa. Na enquete do site Votalhada, Raquele tem uma vantagem ampla sobre os outros dois emparedados, com 44,04% das intenções de voto para permanecer na casa. Outra enquete famosa é a do site UOL, que aponta uma vantagem menor da capixaba, mas também a coloca na liderança. Ambas foram consultadas na tarde de domingo (21).
Plantinha preferida
Na publicação do perfil oficial do BBB no X — antigo Twitter — usuários manifestaram apoio à capixaba. Separamos algumas das reações de apoio dos internautas à sister de Aracruz, começando pelo clássico "estamos com Raquele".
Por causa da festa do último sábado, a famosa arrancou elogios do públicos.
Outra internauta disse que a capixaba estaria sendo perseguida na casa. "11 dias de programa e nos 11 a diva Raquele sendo perseguida", disse ela.
Vale até deixar o comprovante do voto, como fez esse.
Esse também fez questão de deixar o voto único — uma das novidades da edição atual — em Raquele. Na resposta, ele também deixou uma montagem prevendo Raquele como finalista do programa.
Apesar de receber o rótulo de planta por alguns, a capixaba surpreende na internet e arranca elogios, inclusive, pelo talento com a música. No vídeo, abaixo, é possível conferir um pouco do talento da sister.
Como foram as indicações
O líder Matteus indicou Giovanna Pitel, segundo ele, por — falta de — afinidade. Na votação no confessionário, os participantes puderam dar dois votos e Nizan foi o indicado da casa. E líder teve que trabalhar mais uma vez, já que, de acordo com a dinâmica da semana, o segundo mais votado também seria indicado. Houve, no entanto, um empate triplo: Vinícius, Raquele e Davi. Com o voto de minerva, a capixaba foi a escolhida pelo líder à berlinda.