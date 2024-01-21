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BBB 24: no paredão, capixaba Raquele vira 'planta' preferida do público

A participante de Aracruz enfrenta Giovanna Pitel e Nizam no quarto paredão do BBB 24; confira o que dizem as enquetes de votação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 14:51

Raquele, de Aracruz, no BBB 24
Raqueli Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação
A participante capixaba do BBB 24 Raquele está no paredão que eliminará um participante neste domingo (21). Ela, Giovanna Pitel e Nizam disputam quem fica na casa, pelo menos, mais uma semana e as enquetes apontam um resultado otimista para a moradora de Aracruz. Algumas pesquisas apontam que a capixaba é a preferida para seguir na competição. 
O atual paredão segue a mesma dinâmica dos outros três anteriores. O público vota em gostaria que continuasse na casa. Então, quem receber menos votos é quem deixa a casa. Na enquete do site Votalhada, Raquele tem uma vantagem ampla sobre os outros dois emparedados, com 44,04% das intenções de voto para permanecer na casa. Outra enquete famosa é a do site UOL, que aponta uma vantagem menor da capixaba, mas também a coloca na liderança. Ambas foram consultadas na tarde de domingo (21).
Enquetes apontam que capixaba Raquele permanece no BBB no paredão deste domingo (21)
Enquetes apontam que capixaba Raquele permanece no BBB no paredão deste domingo (21) Crédito: Reprodução

Plantinha preferida

Na publicação do perfil oficial do BBB no X — antigo Twitter — usuários manifestaram apoio à capixaba. Separamos algumas das reações de apoio dos internautas à sister de Aracruz, começando pelo clássico "estamos com Raquele".
Por causa da festa do último sábado, a famosa arrancou elogios do públicos.
Outra internauta disse que a capixaba estaria sendo perseguida na casa. "11 dias de programa e nos 11 a diva Raquele sendo perseguida", disse ela. 
Vale até deixar o comprovante do voto, como fez esse. 
Esse também fez questão de deixar o voto único — uma das novidades da edição atual — em Raquele. Na resposta, ele também deixou uma montagem prevendo Raquele como finalista do programa. 
Apesar de receber o rótulo de planta por alguns, a capixaba surpreende na internet e arranca elogios, inclusive, pelo talento com a música. No vídeo, abaixo, é possível conferir um pouco do talento da sister. 

Como foram as indicações

O líder Matteus indicou Giovanna Pitel, segundo ele, por — falta de — afinidade. Na votação no confessionário, os participantes puderam dar dois votos e Nizan foi o indicado da casa. E líder teve que trabalhar mais uma vez, já que, de acordo com a dinâmica da semana, o segundo mais votado também seria indicado. Houve, no entanto, um empate triplo: Vinícius, Raquele e Davi. Com o voto de minerva, a capixaba foi a escolhida pelo líder à berlinda. 

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