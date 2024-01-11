Conheça a dieta que fez MC Bin Laden, do BBB 24, emagrecer 50 kg

MC Bin Laden chegou a pesar 148 quilos Crédito: Reprodução @bbb

O cantor, que chegou a pesar 148 quilos, relatou em diferentes ocasiões que sofreu muito bullying por conta disso: “Emagrecer foi um processo de saúde, de cabeça, de tudo”, afirmou ao Gshow em novembro de 2023.

Em 2018, MC Bin Laden realizou a "dieta turbo", e nos primeiros seis meses, eliminou 35 quilos. No ano seguinte, perdeu mais 15 quilos. Seu plano alimentar incluía sucos detox, spas, sopas, chás e refeições com baixo teor de carboidrato. O cardápio contava ainda com carne vermelha, legumes, ostras e oleaginosas. Bin Laden revelou que, durante todo o período, contou com o apoio de profissionais de educação física e um psicólogo, para que a perda de peso se desse de forma saudável.

A nutricionista Juliana Tinelli conta que a 'dieta turbo' faz parte de um protocolo criado por uma consultoria fitness que, na verdade, é um desafio com duração de 15 dias com proposta de emagrecimento de até sete quilos durante esse período.

A profissional explica que o processo de emagrecimento envolve diversos fatores, quando as principais motivações estão diretamente relacionadas com a saúde e o bem-estar. Já a perda de peso, está atrelada ao número que aparece na balança, desconsiderando a composição corporal. "A pessoa pode perder peso e não emagrecer, assim como também pode emagrecer sem perder peso", diz Juliana Tinelli.

OS CUIDADOS NECESSÁRIOS

A nutricionista conta o que são as refeições com baixo teor de carboidrato, uma das opções no plano alimentar do cantor. "Em uma alimentação regular e balanceada, cerca de 50% a 60% das calorias consumidas devem vir dos carboidratos. Já em dietas 'low carb', ou seja, dieta com baixo teor de carboidratos, esse percentual pode ser reduzido para 40% ou menos", diz Juliana Tunielli.

Existem vários tipos de estratégias alimentares e a dieta 'low carb' é uma delas. "Esse tipo de estratégia limita o consumo de carboidratos – como grãos, vegetais ricos em amido e frutas – e prioriza a ingestão de alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis. Em geral, esse tipo de dieta é utilizada no processo de emagrecimento. Mas algumas dietas com baixo teor de carboidratos podem trazer outros benefícios para a saúde, como diminuir o risco de diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica ".

Juliana Tinelli diz que o processo de emagrecimento envolve diversos fatores Crédito: Divulgação

"Qualquer dieta ou estratégia alimentar não funciona da mesma forma para todas as pessoas. O metabolismo e o gasto energético de cada um são diferentes" Juliana Tinelli - Nutricionista

A profissional conta que cada ser humano tem uma resposta diferente para o nutriente que ingere e isso depende da constituição do organismo, influenciada por fatores genéticos, ambientais ou de comportamento. "Tudo o que comemos ao longo da vida interfere na formação de enzimas que processam os alimentos. O ideal é que cada indivíduo siga uma dieta personalizada, um plano alimentar voltado para a sua individualidade, organismo e necessidades de cada corpo".