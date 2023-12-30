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Repletas de fibras

Para além do fim do ano: conheça quais são os benefícios da uva-passa

Nutricionista explica as vantagens de optar pela fruta nas receitas de fim de ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 dez 2023 às 09:23

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 09:23

Imagem Edicase Brasil
Uvas-passas são polêmicas no final de ano, mas oferecem diversos benefícios para a saúde Crédito: RHJPhotos | Shutterstock
Com a chegada das festas de fim de ano, as mesas se enchem de iguarias e símbolos tradicionais que se relacionam a diferentes culturas. Entre essas tradições, as uvas-passas se destacam, carregando consigo, além de polêmica, uma história que remonta à Roma Antiga.
No período de solstício de inverno, entre 21 e 25 de dezembro, os romanos desidratavam as uvas no calor do verão para consumi-las durante o inverno. Esse hábito ancestral tinha um propósito especial: celebrar o festival do solstício de inverno, marcando um novo ciclo de fartura e prosperidade para o próximo ano.
Atualmente, as uvas-passas mantêm seu papel simbólico, representando prosperidade e fartura nas ceias de Natal ao redor do mundo. Em países como a Espanha, a tradição sugere a ingestão de 12 uvas na virada do ano, cada uma representando um mês, simbolizando a chegada de um ano abundante.
Mas, para além da sua utilização histórica e exotérica, elas também desempenham um papel importante na manutenção da saúde, como indica a nutricionista Denise Real, diretora de nutrição e saúde integrativa na Saludii. Confira!

BENEFÍCIOS

As passas, assim como as uvas in natura, são repletas de fibras, catequinas e vitaminas antioxidantes que combatem os radicais livres, ajudando a prevenir doenças e protegendo o coração e o cérebro. Além disso, contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico.
“Em apenas 30 gramas de uvas-passas, o equivalente a duas colheres de sopa, temos 90 calorias e 2 gramas de fibra. É importante consumir com moderação para desfrutar dos benefícios sem exceder a ingestão calórica”, afirma Denise Real. A nutricionista enfatiza que é prudente evitar o uso excessivo nas preparações, já que o sabor é marcante e não agrada a todos os paladares.
Imagem Edicase Brasil
Uvas-passas são ricas em fibras e vitaminas antioxidantes Crédito: Hparatlala | Shutterstock

OPÇÕES NUTRITIVAS

Além das uvas-passas, a nutricionista explica que é importante considerar a inclusão de outros alimentos nutritivos no cardápio das festividades de fim de ano. Entre as opções que podem agregar benefícios à saúde durante as celebrações, estão:
  • Nozes e castanhas: fontes de ácidos graxos essenciais e antioxidantes. Elas fornecem nutrientes essenciais que desempenham um papel vital na saúde celular e na função da tireoide;

  • Frutas frescas: incluir outras frutas pode ser saudável e refrescante. Maçãs, peras e frutas vermelhas são ricas em fibras, vitaminas, antioxidantes e contribuem para a saúde digestiva e cardiovascular;

  • Vegetais assados: optar por vegetais assados como abóbora, batata-doce e brócolis é uma maneira de incorporar fibras, vitaminas e minerais essenciais. O processo de assar preserva os nutrientes, oferecendo uma opção saudável e saborosa;

  • Grãos integrais: substitua parte dos ingredientes refinados por opções integrais, como arroz integral ou quinoa, e adicione fibras e nutrientes ao menu. Esses grãos promovem saciedade e fornecem energia de liberação gradual.
“Avaliar outras escolhas não apenas contribui para a saúde , mas também adiciona diversidade de sabores e texturas, tornando as celebrações ainda mais prazerosas e nutritivas”, diz Denise Real. Mesmo assim, ela afirma que a consulta a um profissional de nutrição pode fornecer orientações personalizadas, levando em consideração necessidades individuais e preferências alimentares.

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