Entenda o que é remodelação glútea de Deniziane, do BBB 24

Deniziane Ferreira, do BBB 24, fez remodelação glútea Crédito: Reprodução @anny_ferreira

A fisioterapeuta Deniziane Ferreira, primeira líder do BBB 24 , revelou em sua apresentação que realizou um procedimento conhecido como remodelação glútea. Ao site do programa, a jovem contou que queria ter o bumbum mais 'redondo' e adorou o resultado. “Estou gostando muito dele”, disse.

A dermatologista Renata Bortolini, da clínica Vidallis, explica que a remodelação glútea é um procedimento que ajuda a moldar o contorno corporal dessa região. "Ela pode ser realizada para aumentar o volume, equilibrar assimetrias e corrigir a depressão trocantérica que aparece como uma área mais funda na lateral dos glúteos".

O procedimento pode ser feito em consultório médico com anestesia local através do implante de ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, ácido polilático e polimetilmetacrilato (PMMA), sendo este último um tipo de produto definitivo. "Também pode ser feito no centro cirúrgico associado a lipoescultura com o uso da gordura para o preenchimento glúteo", diz a médica.

A dermatologista conta que os resultados aparecem imediatamente. "Após a aplicação do ácido hialurônico, policaprolactona, hidroxiapatita de cálcio e polimetilmetacrilato já se vê a mudança do volume e do contorno corporal. Se o produto escolhido para o tratamento for o ácido polilático, os resultados começam aparecer após 30 dias", diz Renata Bortolini.

Renata Bortolini diz que a remodelação glútea é um procedimento que ajuda a moldar o contorno corporal dessa região Crédito: Divulgação

"Assim como qualquer procedimento de preenchimento, a remodelação glútea não é isenta de riscos, e para ter maior segurança existem três fatores de grande influência: o médico, o produto utilizado e o ambiente que será feito" Renata Bortolini - Dermatologista

EVITE COMPLICAÇÕES

A dermatologista Cintia Guedes explica que o tratamento é realizado por meio da aplicação de substâncias injetáveis na região, como o ácido hialurônico. “Os preenchedores corporais de ácido hialurônico são semelhantes aqueles utilizados no rosto, porém, a quantidade da substância é bem maior. Por essa característica, os preenchedores corporais têm maior poder de volumização e de efeito lifting da região tratada". A médica diz que o paciente já sai do consultório enxergando os resultados do tratamento, que permanecem por cerca de 12 meses.

Além do ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno também podem ser utilizados. “Os bioestimuladores de colágeno são compostos de substâncias como o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, que, quando injetadas na pele, geram uma reação inflamatória que estimula os fibroblastos a produzirem colágeno, aumentando a quantidade dessas fibras na derme do local tratado, o que melhora a forma assim como os preenchedores, além de aumentar a firmeza da pele”, ressalta a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Beatriz Lassance alerta que é importante tomar cuidado na hora de buscar procedimentos para melhorar o volume dos glúteos, pois ainda hoje são utilizadas substâncias que podem causar complicações, como o metacrilato. “O metacrilato é um preenchedor de baixo custo e permanente que possui alta taxa de complicação a longo prazo, podendo manifestar reações mesmo após anos da aplicação”, ressalta. “O metacrilato pode provocar aparecimento de nódulos endurecidos e avermelhados, sendo necessário, muitas vezes, que sejam removidos por meio de cirurgia.”