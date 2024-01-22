Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixaba fica

Nizam é o quarto eliminado do 'BBB 24', com 17,14% dos votos

O brother caiu na berlinda depois de ser votado pela maioria da casa. A capixaba Raquele foi a mais votada para ficar na casa, entre os três indicados, com 45,37%
Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 00:01

Nizan, participante do BBB 24, eliminado Crédito: Divulgação / Globo
O paulistano Nizam Hayek, 32, foi o quarto eliminado do BBB 24, ele recebeu 17,14% dos votos para ficar no reality. O brother foi superado por Giovanna Pitel, 24, com 37,49% e Raquele Cardozo, 22, com 45,37%. A eliminação foi divulgada neste domingo (21).
Nizam caiu na berlinda depois de ser votado pela maioria da casa. A indicação do elenco teve motivo. Sisters e brothers desconfiavam da postura do paulistano que sempre estava no centro das brigas do confinamento.
Dentro do reality, a mais famosa foi a 'treta do espelho'. O brother colocou Vanessa Lopes, 22, na sua mira para um grupo de homens e disse achar estranho o comportamento da ex-sister na frente do espelho.
Raquele, de Aracruz, no BBB 24
Raquele Cardozo, de Aracruz, foi a mais votada para ficar no BBB 24 no paredão com Nizan Crédito: Divulgação
A história virou assunto público dos participantes, graças a Vinicius, 29, que presenciou e contou para MC Bin Laden, 30. Este último contou para todos que podia, inclusive para a própria influencer. Mas, Nizam negou tudo para quem quisesse ouvir.
Fora do BBB, parte do público se incomodou quando ele e Rodriguinho, 45, criticaram a forma física e a alimentação de Yasmin Brunet, 35. "Rosto é lindo, mas o corpo é meio estranho", disse o eliminado para o cantor, Vinícius e Lucas Pizane, 22.
A relação com Alane, 24, também contribuiu para os atos do brother serem considerados machistas. A modelo chegou a desmaiar depois de uma conversa com ele sobre a treta do espelho.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados