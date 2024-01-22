Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi estão no 5° Paredão do 'BBB 24'

O quinto Paredão foi montado após a eliminação de Nizam do BBB 24 (Globo) e Prova do Líder vencida por Rodriguinho. Desta vez, o Paredão é quíntuplo, e Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus e Luigi. disputam a berlinda. O menos votado será eliminado na terça (23).
Como o Paredão foi montado
Rodriguinho, Líder pela 2x na temporada, indicou Alane.
"Vou seguir as métricas do que venho vendo, venho ouvindo e ventilando pela casa. Acho que preciso manter o voto certo. Não é nada contra ninguém. Então hoje eu vou votar na Alane. A gente vê queridômetro, a gente ouve as coisas, então prefiro não desperdiçar meu voto.", disse Rodriguinho.
Quem votou em quem no confessionário
- Marcus votou em Vinicius
- Vinicius votou em Marcos
- Fernanda votou em Isabelle
- Isabelle votou em MC Bin Laden
- Michel votou em Lucas Henrique
- Lucas Luigi votou em Davi
- Lucas Henrique votou em Davi
- Deniziane votou em Vinicius
- Alane votou em Vinicius
- Davi votou em MC Bin Laden
- Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden
- Wanessa Camargo votou em Lucas Luigi
- Juninho votou em Giovanna
- Giovanna Pitel votou Marcus
- Matteus votou em Juninho
- Ranquelle votou em Deniziane
- Leidy Elin votou em Vinicius
- MC Bin Laden votou em Marcus
- Giovanna votou em Fernanda
- Beatriz votou em Lucas Henrique
Contragolpes
- Alane, a indicada do Líder, puxou Giovanna Pitel no contragolpe.
- Vinicius, o mais votado da casa, puxou Marcus Vinicius.
- Pitel e Marcus, os 'contragolpeados' puxaram para o Lucas Luigi para o Paredão.