Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB

Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi estão no 5° Paredão do 'BBB 24'

Berlinda é a primeira com cinco participantes na edição
Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 08:22

Alane, Giovanna Pitel, Luigi, Marcus Vinicius e Vinicius se enfrentam no paredão Crédito: Reprodução
O quinto Paredão foi montado após a eliminação de Nizam do BBB 24 (Globo) e Prova do Líder vencida por Rodriguinho. Desta vez, o Paredão é quíntuplo, e Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus e Luigi. disputam a berlinda. O menos votado será eliminado na terça (23).

Como o Paredão foi montado

Rodriguinho, Líder pela 2x na temporada, indicou Alane.
"Vou seguir as métricas do que venho vendo, venho ouvindo e ventilando pela casa. Acho que preciso manter o voto certo. Não é nada contra ninguém. Então hoje eu vou votar na Alane. A gente vê queridômetro, a gente ouve as coisas, então prefiro não desperdiçar meu voto.", disse Rodriguinho.

Quem votou em quem no confessionário

- Marcus votou em Vinicius
- Vinicius votou em Marcos
- Fernanda votou em Isabelle
- Isabelle votou em MC Bin Laden
- Michel votou em Lucas Henrique
- Lucas Luigi votou em Davi
- Lucas Henrique votou em Davi
- Deniziane votou em Vinicius
- Alane votou em Vinicius
- Davi votou em MC Bin Laden
- Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden
- Wanessa Camargo votou em Lucas Luigi
- Juninho votou em Giovanna
- Giovanna Pitel votou Marcus
- Matteus votou em Juninho
- Ranquelle votou em Deniziane
- Leidy Elin votou em Vinicius
- MC Bin Laden votou em Marcus
- Giovanna votou em Fernanda
- Beatriz votou em Lucas Henrique
Contragolpes
- Alane, a indicada do Líder, puxou Giovanna Pitel no contragolpe.
- Vinicius, o mais votado da casa, puxou Marcus Vinicius.
- Pitel e Marcus, os 'contragolpeados' puxaram para o Lucas Luigi para o Paredão.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados