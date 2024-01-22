BBB 24: Luigi diz que Vinícius ‘gosta de macaca’ e revolta web; veja vídeo

Luigi diz que Vinícius ‘gosta de macaca’ e revolta web Crédito: Divulgação

O dançarino Lucas Luigi, do BBB 24, voltou a usar o termo "macaca", uma expressão ofensiva para pessoas negras, durante uma conversa com os brothers no quarto do líder. Yasmin Brunet demonstrou surpresa com a colocação do colega de confinamento.

Luigi usou o termo para responder um comentário de Vinicius Rodrigues. "Ele me deu cobra só porque falei que não gosto de loira", disse o atleta ao falar sobre a dinâmica de emojis na casa.

O dançarino se referiu a Vinicius. "Ele gosta de macaca", disse. Surpresa, Yasmin respondeu. "Quê?", falou ela. "Macaca não, ele gosta de preta, pretona", completou Luigi, tentando corrigir.

Mais tarde, Yasmin desabafou sobre o termo com Wanessa Camargo. "Luigi é sem noção, cara. Não é possível que ele não saia, te juro. (...) Não quero nem repetir [o que ele falou], mas é uma pena porque gosto muito dele e não entendo por que ele fala essas paradas. ( ) Ele usou o mesmo termo de novo pra falar da Leidy, cara".

Termo racista

Antes, Luigi também chamou Leidy Elin de "macaca". Na época, a sister o chamou para uma conversa e o repreendeu. "É uma palavra muito pesada. Dois pretos, pobres e favelados. Não precisava nem estar falando isso com você", disse ela.