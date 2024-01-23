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Racismo

BBB 24: Equipe de Luigi se pronuncia após brother voltar a chamar mulher negra de "macaca"

Brother recebeu críticas nas redes e assessoria ressalta que 'nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 16:45

Equipe de Luigi se manifestou nas redes sociais após comentários considerados racistas do brother no BBB
Equipe de Luigi se manifestou nas redes sociais após comentários considerados racistas do brother no BBB Crédito: Reprodução
A equipe que cuida dos perfis oficiais de Luigi do BBB 24 decidiu se pronunciar nesta terça-feira (23) após críticas e comentários negativos sobre o brother na web. O vendedor virou alvo dos internautas após ter se referido a mulher negra com o termo racista "macaca" pela segunda vez no programa. "Não é um pedido de desculpas", começou a assessoria do participante.
"Luigi como muitos de nós está em constante processo de letramento racial e assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver", explicou sobre o objetivo do comunicado de contextualizar o episódio. "Não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente daquele que está sentado nas cadeiras da academia".
A equipe ainda destacou que o brother carioca, que está no Paredão, "sempre esteve pronto para ouvir e se retratar diante de todas as situações que foi atravessado" e continua: "Sendo compreensivo, engraçado, acolhedor, afetuoso e humano, qualidades que são distanciadas da imagem de um homem preto. O racismo é tão complexo que faz com que os racistas sejam os primeiros a apontarem as falhas e contradições de uma pessoa negra: nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra".
Por fim, os administradores das páginas do emparedado da rodada ( a Eliminação acontece nesta terça-feira), ao lado de Alane, Pitel, Marcus e Vinicius, concluiu: "Destacamos nossa profunda admiração e respeito por todas as mulheres negras deste país, inclusive aquelas que formam a nossa equipe. Já são muitos contra nós, é hora de se unir!".
No começo do BBB 24, Luigi já tinha usado o termo racista "macaca" para se referir à Leidy Elin. A trancista não gostou, conversou com o brother e o alertou sobre o perigo de usar essas expressões em um programa de TV com tanta visibilidade. Luigi pediu desculpas e afirmou ter dito no "automático". Na madrugada desta segunda-feira (22), ele repetiu a situação quando alguns brothers estavam no Quarto do Líder conversando sobre o queridômetro.
Vinicius comentou sobre o emoji que recebeu de Yasmin Brunet. "Yasmin falou que me deu cobra só porque eu falei que não gosto de loira", disse o atleta. Então, Luigi comentou: "Vinicius gosta de macaca". A modelo tomou um susto e ficou indignada com o comentário e Luigi tentou consertar sua fala. "Macaca não. Ele gosta de [mulher] preta".

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