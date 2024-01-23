BBB 24: Equipe de Luigi se pronuncia após brother voltar a chamar mulher negra de "macaca"

Equipe de Luigi se manifestou nas redes sociais após comentários considerados racistas do brother no BBB Crédito: Reprodução

A equipe que cuida dos perfis oficiais de Luigi do BBB 24 decidiu se pronunciar nesta terça-feira (23) após críticas e comentários negativos sobre o brother na web. O vendedor virou alvo dos internautas após ter se referido a mulher negra com o termo racista "macaca" pela segunda vez no programa. "Não é um pedido de desculpas", começou a assessoria do participante.

"Luigi como muitos de nós está em constante processo de letramento racial e assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver", explicou sobre o objetivo do comunicado de contextualizar o episódio. "Não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente daquele que está sentado nas cadeiras da academia".

A equipe ainda destacou que o brother carioca, que está no Paredão, "sempre esteve pronto para ouvir e se retratar diante de todas as situações que foi atravessado" e continua: "Sendo compreensivo, engraçado, acolhedor, afetuoso e humano, qualidades que são distanciadas da imagem de um homem preto. O racismo é tão complexo que faz com que os racistas sejam os primeiros a apontarem as falhas e contradições de uma pessoa negra: nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra".

Por fim, os administradores das páginas do emparedado da rodada ( a Eliminação acontece nesta terça-feira), ao lado de Alane, Pitel, Marcus e Vinicius, concluiu: "Destacamos nossa profunda admiração e respeito por todas as mulheres negras deste país, inclusive aquelas que formam a nossa equipe. Já são muitos contra nós, é hora de se unir!".

No começo do BBB 24, Luigi já tinha usado o termo racista "macaca" para se referir à Leidy Elin. A trancista não gostou, conversou com o brother e o alertou sobre o perigo de usar essas expressões em um programa de TV com tanta visibilidade. Luigi pediu desculpas e afirmou ter dito no "automático". Na madrugada desta segunda-feira (22), ele repetiu a situação quando alguns brothers estavam no Quarto do Líder conversando sobre o queridômetro.