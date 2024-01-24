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BBB 24: Vinicius é o quinto eliminado do reality, com 9,92% dos votos

Resultado do paredão foi revelado na noite desta terça; veja como foi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 09:29

Vinicius Rodrigues fala para amigos sobre vontade de bater em Davi
Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado do BBB 24 Crédito: Reprodução
Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira, 23. O ex-brother foi quem recebeu menos votos para permanecer no reality, apenas 9,92%. O atleta paralímpico disputava o paredão quíntuplo com Alane, que recebeu 40,85% dos votos, Marcus, que teve 20,75%, Giovanna Pitel, 15,96% e Lucas Luigi, 12,52%.
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto para entrar nessa casa, agora sai com duas semanas. Você queria tanto estar aí, quer tanto continuar, valoriza tanto o Big Brother Brasil, para você é um sonho, mas chegou ao fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria, mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada Vinicius, acabou a corrida".
Sobre sua trajetória no programa, o ex-brother disse não saber se teve alguma fala específica que tenha impactado na sua saída e disse: "estou um pouquinho triste porque achei que ia durar um pouco mais".

Relembre como foi a formação do Paredão

Após a eliminação de Nizan, Rodriguinho venceu a Prova do Líder e indicou Alane para a berlinda. Ela, por sua vez, tinha direito a um contragolpe, e acabou indicando Pitel. O mais votado pela casa, o atleta Vinicius, também teve direito a um contragolpe, e chamou Marcus Vinicius para a berlinda. Na sequência, os dois indicados pelo contragolpe precisavam escolher, em consenso, mais um participante para o paredão. Pitel e Marcus optaram por Luigi.

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