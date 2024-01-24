BBB 24: Vinicius é o quinto eliminado do reality, com 9,92% dos votos

Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado do BBB 24 Crédito: Reprodução

Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira, 23. O ex-brother foi quem recebeu menos votos para permanecer no reality, apenas 9,92%. O atleta paralímpico disputava o paredão quíntuplo com Alane, que recebeu 40,85% dos votos, Marcus, que teve 20,75%, Giovanna Pitel, 15,96% e Lucas Luigi, 12,52%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: "você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto para entrar nessa casa, agora sai com duas semanas. Você queria tanto estar aí, quer tanto continuar, valoriza tanto o Big Brother Brasil, para você é um sonho, mas chegou ao fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria, mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada Vinicius, acabou a corrida".

Sobre sua trajetória no programa, o ex-brother disse não saber se teve alguma fala específica que tenha impactado na sua saída e disse: "estou um pouquinho triste porque achei que ia durar um pouco mais".

❌ Vinicius Rodrigues recebeu 9,92% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Luigi recebeu 12,52%, Pitel obteve 15,96%, Marcus recebeu 20,75% e Alane 40,85%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ONvYAaJYJB — Big Brother Brasil (@bbb) January 24, 2024

Relembre como foi a formação do Paredão