Veja 5 participantes polêmicos que já passaram pelo Big Brother Brasil

Algumas polêmicas marcaram a história do Big Brother Brasil Crédito: TV Globo

As brigas fazem parte do Big Brother Brasil e, seja qual for a edição, fogo no parquinho é o que o público espera dos participantes. Neste quesito, algumas personalidades do reality não deixaram a desejar e, se tem uma coisa da qual elas não podem ser chamadas, é de “plantas”, afinal protagonizaram algumas das maiores polêmicas das suas respectivas edições.

A seguir, confira quem são esses brothers e sisters e relembre alguns fatos marcantes da trajetória deles no programa!

1. Tina (BBB 2)

Tina foi uma das participantes mais polêmicas da história do BBB Crédito: Rede Globo

Uma das participantes mais polêmicas de todas as edições do reality , Tina foi uma das estrelas de sua edição no quesito confusão. Durante a sua participação, a sister brigou com quase todos na casa. Algumas de suas “tretas” marcaram o programa, como a icônica cena em que ela revirou as gavetas dos colegas e o panelaço, que posteriormente inspirou um monstro.

2. Diego Alemão (BBB 7)

Diego Alemão viveu triângulo amoroso no Crédito: Rede Globo

Vencedor do BBB7, Diego (ou, como ficou conhecido, “Alemão”) se jogou de cabeça no jogo e, por isso, até hoje é um dos brothers mais queridos. Na casa mais vigiada do Brasil, ele protagonizou diversas brigas, o que o levou a enfrentar o paredão 5 vezes. Mas o que marcou mesmo a sua passagem pelo programa foi o triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Fani, principalmente pelo público ter ficado na expectativa do beijo com Íris, que só rolou na final do reality.

3. Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões Crédito: Rede Globo

Conhecida pelo bordão “olha ela”, Ana Paula Renault fez o seu nome no BBB 16. Com uma personalidade forte e sem medo de dizer o que pensava, a sister protagonizou brigas memoráveis, como quando jogou bebida em algumas colegas e acusou um dos participantes de assédio. Ela também participou de um paredão falso e voltou para o jogo atacando todos os seus adversários. No entanto, foi expulsa da casa após agredir Renan, um dos seus rivais no game .

4. Emilly Araújo (BBB 17)

Emilly Araújo protagonizou uma das maiores polêmicas da história do programa Crédito: Rede Globo

Vencedora do BBB 17, Emilly protagonizou uma das polêmicas mais marcantes do reality . Durante a sua estadia na casa, a sister se envolveu com Marco Harter, com quem teve uma relação conturbada e repleta de brigas. Em uma das discussões entre os dois, Marcos foi acusado de tê-la agredido, o que culminou na sua expulsão do programa. Após o episódio, a postura de Emily passou a ser avaliada pelo público e gerou diversas discussões nas redes sociais, especialmente pela relação com Vivian Amorim.

5. Felipe Prior (BBB 20)

Felipe Prior dividiu a opinião do público durante a sua participação no programa Crédito: Rede Globo