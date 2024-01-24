Veja 5 participantes polêmicos que já passaram pelo Big Brother Brasil

As brigas fazem parte do Big Brother Brasil e, seja qual for a edição, fogo no parquinho é o que o público espera dos participantes. Neste quesito, algumas personalidades do reality não deixaram a desejar e, se tem uma coisa da qual elas não podem ser chamadas, é de “plantas”, afinal protagonizaram algumas das maiores polêmicas das suas respectivas edições.
A seguir, confira quem são esses brothers e sisters e relembre alguns fatos marcantes da trajetória deles no programa!
1. Tina (BBB 2)
Uma das participantes mais polêmicas de todas as edições do reality , Tina foi uma das estrelas de sua edição no quesito confusão. Durante a sua participação, a sister brigou com quase todos na casa. Algumas de suas “tretas” marcaram o programa, como a icônica cena em que ela revirou as gavetas dos colegas e o panelaço, que posteriormente inspirou um monstro.
2. Diego Alemão (BBB 7)
Vencedor do BBB7, Diego (ou, como ficou conhecido, “Alemão”) se jogou de cabeça no jogo e, por isso, até hoje é um dos brothers mais queridos. Na casa mais vigiada do Brasil, ele protagonizou diversas brigas, o que o levou a enfrentar o paredão 5 vezes. Mas o que marcou mesmo a sua passagem pelo programa foi o triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Fani, principalmente pelo público ter ficado na expectativa do beijo com Íris, que só rolou na final do reality.
3. Ana Paula Renault (BBB 16)
Conhecida pelo bordão “olha ela”, Ana Paula Renault fez o seu nome no BBB 16. Com uma personalidade forte e sem medo de dizer o que pensava, a sister protagonizou brigas memoráveis, como quando jogou bebida em algumas colegas e acusou um dos participantes de assédio. Ela também participou de um paredão falso e voltou para o jogo atacando todos os seus adversários. No entanto, foi expulsa da casa após agredir Renan, um dos seus rivais no game .
4. Emilly Araújo (BBB 17)
Vencedora do BBB 17, Emilly protagonizou uma das polêmicas mais marcantes do reality . Durante a sua estadia na casa, a sister se envolveu com Marco Harter, com quem teve uma relação conturbada e repleta de brigas. Em uma das discussões entre os dois, Marcos foi acusado de tê-la agredido, o que culminou na sua expulsão do programa. Após o episódio, a postura de Emily passou a ser avaliada pelo público e gerou diversas discussões nas redes sociais, especialmente pela relação com Vivian Amorim.
5. Felipe Prior (BBB 20)
Décimo eliminado do BBB 20, Felipe Prior é uma das personalidades que dividiu o público durante a sua participação. Na época, ou você era fã ou hater do brother , não existia meio-termo. Afinal, ele causou diversas discussões dentro da casa. Extremamente sincero, a sua forma de jogar, muitas das vezes, não era vista com bons olhos pelos demais participantes, especialmente entre as sisters ; tanto que, em um dos episódios, ele escolheu somente Babu para o VIP, deixando o resto da casa de fora. Mas não se engane, nem o amigo era poupado das DRs com Prior e se estressava com o brother frequentemente.