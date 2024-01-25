Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 24: Após questionamentos, Globo diz que eliminados não gravam dancinhas contra a própria vontade
Reality

BBB 24: Após questionamentos, Globo diz que eliminados não gravam dancinhas contra a própria vontade

Nas redes sociais, internautas comentam molejo dos participantes e questionam obrigatoriedade dos vídeos
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 08:13

Vinicius e Nizam gravam vídeo dançando após serem eliminados do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo
Virou tradição que os eliminados do BBB gravem vídeos dançando coreografias do TikTok logo após deixarem a casa. Até aqueles que não mostraram muito molejo durante a participação aparecem animados nas redes sociais da Globo.
Internautas começaram a questionar se a emissora estaria obrigando os ex-brothers a gravarem as dancinhas. "Meu maior medo quando eu for para o BBB é ter que fazer dancinha depois de ser eliminado", escreveu um usuário no X, ex-Twitter. "O participante é eliminado, não está bem, e ainda tem que fazer dancinha", comentou mais um.
Nesta quarta-feira (24), o vídeo de Vinicius, eliminado na última terça, foi postado com um posicionamento da Globo, respondendo aos questionamentos. "Até hoje, nenhum brother gravou dancinha contra a própria vontade. Com isso, Vinicius meteu foi dança!", diz a legenda. O atleta dança ao som de "Desenrola Bate Joga de Ladin".
A resposta vem após os comentários das últimas eliminações. Thalyta, primeira eliminada, recebeu críticas quanto ao seu ritmo, assim como Nizam, chamado de "boneco de posto" nas redes sociais. O ex-brother chegou a brincar com o comentário e repostou o vídeo em seu perfil. "Passando vergonha. Suingue de boneco de posto", brincou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB TikTok Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados