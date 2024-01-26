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'BBB 24': Vanessa Lopes faz tratamento psiquiátrico após desististência, diz boletim médico

Segundo nota, influenciadora tem ‘boa evolução’ e passa por avaliação médica psiquiátrica diária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:14

Vanessa Lopes
Vanessa Lopes Crédito: Reprodução @bbb
A influenciadora Vanessa Lopes, que participou do BBB 24, faz tratamento psiquiátrico após desistir do reality show. A informação é de um boletim médico publicado nesta sexta-feira, 26, em suas redes sociais.
"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24 horas por dia", escreve o médico Antônio Geraldo da Silva, responsável pelo caso da influenciadora.
"Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", completa a nota.

Relembre o caso

Antes de desistir do BBB 24, Vanessa Lopes foi alvo de preocupação de seus colegas de confinamento e telespectadores após apresentar diversos comportamentos contraditórios. A influenciadora inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela e a induzindo a desistir do programa.
As teorias de Vanessa começaram depois que a influenciadora descobriu que Nizam a criticou, alegando que a ex-sister só se olhava no espelho e não era genuína. A fofoca correu pela casa, chegou aos ouvidos dela, mas, posteriormente, o brother contou outra versão do ocorrido:
"Eu só falei que a Vanessa é f***. Acho difícil o trabalho dela. Qual o treino dela? Se olhar no espelho, dançar. Não é isso?". Depois disso, a Tiktoker passou a desconfiar de todos os colegas de confinamento e acreditar que os participantes eram atores.
Depois de desistir, o pai da influenciadora, Alisson Ramalho, rompeu o silêncio e publicou um vídeo para contar por onde andava a filha. De acordo com ele, a jovem está bem, mas reclusa neste momento "que demanda atenção e muito cuidado".
Em pronunciamento curto no Instagram, ele agradeceu o apoio e carinha que Vanessa vem recebendo nas redes sociais e afirmou que, após a saída do programa, foi direto para casa. "Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes", declarou.

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