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Morre mãe de Gisele Bündchen, aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher tratava de um câncer em um hospital de Porto Alegre (RS)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 07:49

Gisele Bündchen posa com a mãe, Vânia
Gisele Bündchen posa com a mãe, Vânia Crédito: Reprodução/Instagram
Mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, 75, morreu neste domingo (28). A informação foi divulgada primeiro pelo site GZH e confirmada pelo F5 com o Hospital Moinhos de Vento.
Ela estava internada num hospital de Porto Alegre (RS), onde tratava de um câncer. Vânia deixa seis filhos. Além de Gisele, ela teve Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.
Nem Gisele nem membros da família haviam comentado sobre a morte e até a publicação deste texto não havia informações sobre sepultamento. Já o velório deverá acontecer na manhã desta segunda-feira (29).
Vânia era uma bancária aposentada. A última publicação de Gisele com a mãe aconteceu em julho de 2022, data do aniversário dela. "Sou eternamente grata por tudo que fizeste e fazes por mim. Obrigada pela vida", escreveu a modelo na ocasião.

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