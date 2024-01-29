Morre mãe de Gisele Bündchen, aos 75 anos

Gisele Bündchen posa com a mãe, Vânia Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, 75, morreu neste domingo (28). A informação foi divulgada primeiro pelo site GZH e confirmada pelo F5 com o Hospital Moinhos de Vento.

Ela estava internada num hospital de Porto Alegre (RS), onde tratava de um câncer. Vânia deixa seis filhos. Além de Gisele, ela teve Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

Nem Gisele nem membros da família haviam comentado sobre a morte e até a publicação deste texto não havia informações sobre sepultamento. Já o velório deverá acontecer na manhã desta segunda-feira (29).