Luiza Brunet defende Yasmin diz que 'mulheres brancas têm papel firme na luta contra o racismo'

Luiza Brunet defendeu a filha Yasmin, que participa do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma postagem em suas redes sociais, Luiza afirmou que criou a filha de forma antirracista e que vem lutando contra a discriminação racial durante toda a sua vida.

"O repúdio ao racismo sempre fez parte da minha trajetória. Com a criação da minha filha isso não foi diferente", escreveu Luiza. A atriz, de 61 anos, afirmou que faz seu papel "ouvindo diariamente a quem sofre deste mal e lutando para extingui-lo".

"Estou certa de que as mulheres brancas têm um papel firme para resolver essa questão, afinal a reparação deve sim ser acompanhada de repreensão diária", escreveu Luiza.

"O aprendizado contra essa grande injustiça da humanidade é permanente", completou a atriz.

Na última sexta-feira (26), Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tentaram convencer outros participantes a expulsarem Davi do quarto.

Em conversa com Wanessa, Yasmin confidenciou que considerava Davi mentiroso, manipulador e violento. "Estou dormindo com o inimigo", disse a carioca. O diálogo gerou indignação na internet.