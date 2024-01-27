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BBB 24

Luiza Brunet defende Yasmin diz que 'mulheres brancas têm papel firme na luta contra o racismo'

Nas redes sociais, Luiza afirmou que criou a filha de forma antirracista e que vem lutando contra a discriminação racial durante toda a sua vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 16:38

Luiza Brunet defende Yasmin diz que 'mulheres brancas têm papel firme na luta contra o racismo'
Luiza Brunet defendeu a filha Yasmin, que participa do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram
Em meio a acusações de racismo envolvendo Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24, a mãe da modelo, Luiza Brunet, se pronunciou na internet.
Em uma postagem em suas redes sociais, Luiza afirmou que criou a filha de forma antirracista e que vem lutando contra a discriminação racial durante toda a sua vida.
"O repúdio ao racismo sempre fez parte da minha trajetória. Com a criação da minha filha isso não foi diferente", escreveu Luiza. A atriz, de 61 anos, afirmou que faz seu papel "ouvindo diariamente a quem sofre deste mal e lutando para extingui-lo".
"Estou certa de que as mulheres brancas têm um papel firme para resolver essa questão, afinal a reparação deve sim ser acompanhada de repreensão diária", escreveu Luiza.
"O aprendizado contra essa grande injustiça da humanidade é permanente", completou a atriz.
Na última sexta-feira (26), Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tentaram convencer outros participantes a expulsarem Davi do quarto.
Em conversa com Wanessa, Yasmin confidenciou que considerava Davi mentiroso, manipulador e violento. "Estou dormindo com o inimigo", disse a carioca. O diálogo gerou indignação na internet.
Zezé di Camargo, pai de Wanessa, também saiu em defesa da filha nas redes sociais. "Acusações de racismo são infundadas e quem conhece ela de verdade sabe e conhece o coração dela, que aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi", escreveu Zezé.

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