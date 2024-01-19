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Confusão

BBB 24: Luiza Brunet, mãe de Yasmin, vai processar Rodriguinho por violência psicológica

Ela chama pagodeiro de 'ogro' e quer que ele arque com julgamentos do corpo da filha na Justiça; Cantor não se manifesta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 11:12

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, afirmou que vai processar Rodriguinho por violência psicológica
Luiza Brunet, mãe de Yasmin, afirmou que vai processar Rodriguinho por violência psicológica Crédito: Reprodução
Mãe de Yasmin Brunet, a modelo Luiza Brunet, 61, quer processar o pagodeiro Rodriguinho por violência psicológica após comentários dele no BBB 24 julgando o corpo de sua filha e sobre a compulsão alimentar dela.
Pelas redes sociais, Luiza o chamou de "ogro" e disse que ele não tem noção de quanto isso é nocivo. "Vai arcar com a responsabilidade. É crime".
Ao colunista do IG Kadu Brandão, a modelo carioca, que virou ativista da violência contra a mulher após ser agredida pelo companheiro em 2016, afirmou que vai buscar medidas.
"Esse homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de cinco filhos, se comportar desse jeito", disse.
"Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave", emendou. A equipe do cantor ainda não havia se pronunciado.
Na última semana, após discutir estratégias e relacionamentos, Rodriguinho e Nizam quiseram comentar sobre a forma física da sister. "Acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor. Agora, está mais velha, mas acho ela bem bonita, sim", disse o pagodeiro.
Por fim, Rodriguinho acrescentou outro comentário sobre os hábitos da modelo: "Você percebe, ela está mais velha e largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", afirmou.
Na mesma semana, Yasmin declarou suas inseguranças no programa. "Eu ainda tenho, mas tinha muito mais questões com meu corpo e isso aconteceu até de ver o clipe da Anitta, 'Vai Malandra'. Achei libertador porque ela deu ênfase para imperfeições da bunda dela que incomodavam na minha", disse a sister para Wanessa Camargo.

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