BBB 24: Luiza Brunet, mãe de Yasmin, vai processar Rodriguinho por violência psicológica

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, afirmou que vai processar Rodriguinho por violência psicológica Crédito: Reprodução

Mãe de Yasmin Brunet, a modelo Luiza Brunet, 61, quer processar o pagodeiro Rodriguinho por violência psicológica após comentários dele no BBB 24 julgando o corpo de sua filha e sobre a compulsão alimentar dela.

Pelas redes sociais, Luiza o chamou de "ogro" e disse que ele não tem noção de quanto isso é nocivo. "Vai arcar com a responsabilidade. É crime".

Ao colunista do IG Kadu Brandão, a modelo carioca, que virou ativista da violência contra a mulher após ser agredida pelo companheiro em 2016, afirmou que vai buscar medidas.

"Esse homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de cinco filhos, se comportar desse jeito", disse.

"Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave", emendou. A equipe do cantor ainda não havia se pronunciado.

Na última semana, após discutir estratégias e relacionamentos, Rodriguinho e Nizam quiseram comentar sobre a forma física da sister. "Acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor. Agora, está mais velha, mas acho ela bem bonita, sim", disse o pagodeiro.

Por fim, Rodriguinho acrescentou outro comentário sobre os hábitos da modelo: "Você percebe, ela está mais velha e largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", afirmou.