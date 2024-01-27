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Regina Casé teve lesão na córnea por cola de cílios postiços: 'Um pesadelo'

"Fiquei dois dias sem enxergar". Atriz depois foi à Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, em Salvador, agradecer à Padroeira dos Olhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 16:31

Regina Casé teve lesão na córnea por cola de cílios postiços
Regina Casé teve lesão na córnea por conta de cola de cílios postiços Crédito: Reprodução/Instagram
Regina Casé compartilhou com os seguidores nesta sexta, 26, que teve uma lesão na córnea no final do ano, por conta de uma cola para cílios postiços. "Fiquei dois dias sem enxergar", narrou a atriz.
Após a recuperação, Regina Casé foi à Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, em Salvador, agradecer à Padroeira dos olhos.
"Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim; Não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo, e queria levantar o astral, meu e de vocês", explicou a atriz.

"Parecendo as crateras da lua"

A intérprete de Zoé de Todas as Flores conta que, ao se maquiar para um evento, ficou por horas com a cola para os cílios. Isso fez com que parte das glândulas oculares fosse obstruída, gerando uma lesão na córnea pela falta de lubrificação ocular.
À princípio, ela pensou se tratar de um terçol mas, ao chegar em Nova York, percebeu que o olho havia piorado pelo ar-condicionado do avião e o clima frio e seco. Ao ir ao oftalmologista, ele disse que seus olhos pareciam "as crateras da lua". A atriz conta que precisou ir cinco vez ao médico. "Foi um pesadelo".

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