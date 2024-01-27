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Chef Isabella Scherer revela ter 'alergia psicológica'; entenda

Influenciadora e chef já foi hospitalizada duas vezes por conta do quadro. "Se eu confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia", relatou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 11:36

A chef e influenciadora Isabella Scherer revela ter 'alergia psicológica'
A chef Isabella Scherer, vencedora do MasterChef 2021 Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora e chef de cozinha Isabella Scherer, campeã do MasterChef 2021, revelou sofrer com "alergia psicológica seletiva". Ela comentou sobre o assunto em stories publicados no Instagram e disse já ter sido hospitalizada duas vezes com ataques de pânico por conta do quadro.
"Em restaurante 'médio', eu tenho [alergia] a camarão sempre. Se eu confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia a camarão", relatou. "De qualquer jeito, acalma a minha 'psique' ter um antialérgico na bolsa."
Isabella afirmou nunca ter sofrido com nenhuma alergia alimentar na vida e não reconhece o motivo de ter a "alergia psicológica". "Hoje em dia eu levo na brincadeira porque eu já aprendi a lidar. Já tomei picada de marimbondo e de abelha e sobrevivi. [...] Já comi de tudo e sobrevivi, como vocês podem ver", disse.
A chef de cozinha contou desconfiar de que o medo surgiu após um quadro de alergia a picada de formigas. "Já fui parar no hospital com glote fechando, toda 'empipocada' algumas vezes", comentou ela, que disse ter feito tratamento para a doença.

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