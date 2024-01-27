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Ex-casal

Justiça cita Ana Hickmann e ex por dívidas de R$ 67 mil de condomínio e IPTU de apartamento

Segundo a ação, a dívida está ligada à inadimplência de contas de água e gás, multa por violação de normas do condomínio, entre outros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 12:22

Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa
Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa Crédito: Reprodução
A Justiça de São Paulo citou a apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, da cobrança feita por um condomínio em Perdizes - bairro da capital paulista - sobre uma dívida de R$ 41.978,43. O valor é referente a contribuições ordinárias e extraordinárias, ligadas ao apartamento de posse do ex-casal no condomínio, que não teriam sido pagas entre abril e agosto de 2023.
Segundo a ação de execução de título extrajudicial movida em agosto de 2023 pelo condomínio na rua Monte Alegre, a dívida está ligada à inadimplência de: cotas mensais; contribuições para provisão de funcionários; contas de água e gás; contribuições extraordinárias de reforma dos halls e academia do prédio; e uma multa decorrente de violação de normas do condomínio por lançamento de objetos em área comum.
A citação foi determinada na terça-feira (23) pelo juiz Guilherme Silveira Teixeira, da 5.ª Vara Cível de São Paulo. O documento foi encaminhado para a casa de Ana Hickmann em Itu, no interior paulista. Quanto a Alexandre Correa, a determinação foi para que ele indique um endereço para ser localizado pela Justiça, ou então a citação se dará por edital.
No mesmo dia em que as intimações foram expedidas, o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou para a juíza Isabella de Souza Ciasca Norcia, da Vara das Execuções Fiscais Municipais, uma execução fiscal movida pela Prefeitura em face de Ana Hickmann e Alexandre Bello Correa, também ligada ao apartamento de Perdizes. A cobrança, em valores atualizados, corresponde a R$ 26,2 mil.
Em dezembro, o ex-casal já havia sido citado para pagamento de um débito de R$ 1,68 milhão perante o Bradesco, no bojo de uma ação de execução de título extrajudicial movida pelo banco. Na ação, o Bradesco aponta que em 2023 o casal contratou mais de R$ 28 milhões em empréstimos e que estão sendo 'praticados atos de esvaziamento do acervo' de bens de Ana e de Alexandre.
O casal está em litígio. Em novembro, Ana procurou a Polícia e registrou queixa de agressão por parte do marido. Ele nega.

COM A PALAVRA, A DEFESA

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com a defesa de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa, mas sem sucesso. O espaço está aberto. O espaço está aberto para manifestação.

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