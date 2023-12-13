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Ana Hickmann diz que sofre tortura psicológica após separação; entenda caso

‘Agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa’, disse a apresentadora, que acusou o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 14:07

Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa
Ana Hickmann chorou ao falar sobre a agressão que sofreu de Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Domingo Espetacular/TV Record
Ana Hickmann postou Stories no Instagram nesta quarta-feira, 13, e comentando sobre agressão e tortura psicológica. A apresentadora vive um embate na Justiça com o ex-marido, Alexandre Correa, após registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Veja abaixo.
“Agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa. Estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade e uma nova bordoada da vida de coisas que meu ex-marido criou. Todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio, que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e telefone”, comentou Ana nas redes sociais.
A artista disse que sua vida inteira passa por investigação — ela contratou um perito criminal para fazer um levantamento sobre Alexandre Correa. “É exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, vou provar quem eu sou e provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo”, completou.

ENTENDA O CASO

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.
“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.
Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.
“A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las”, encerra o documento.

A VERSÃO DE ALEXANDRE

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 26.
Alexandre Correa
Alexandre Correa confessou as agressões a Ana Hickmann Crédito: O empresário Alexandre Correa - Bruno Poletti/Folhapress
Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo “uma verdadeira injustiça” ao falar sobre o caso, segundo a Quem. Veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência:
“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.
Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem ter qualquer ocorrência dessa natureza.

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