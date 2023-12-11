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Kayky Brito, Larissa Manoela e Ana Hickmann lideram pesquisas do Google em 2023

Lista de personalidades que mais interessaram no Brasil também conta com Taylor Swift, Faustão e Daniel Alves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 13:53

Segundo boletim médico, Kayky Brito tem sinais de melhora evolutiva
Kayky Brito está entre os nomes mais procurados do Google em 2023 Crédito: Reprodução/TV Globo
O Google divulgou nesta segunda-feira (11) a tradicional lista de termos e personalidades mais pesquisados pelo público na internet em 2023.
Kayky Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro em setembro, foi a pessoa que mais interessou os brasileiros neste ano.
O top 3 é completado por outras duas mulheres que sofreram dramas pessoais pesados. Larissa Manoela, que vive uma disputa judicial com os pais por conta de sua fortuna, ficou em segundo lugar.
O terceiro foi o de Ana Hickmann, apresentadora da Record agredida pelo seu ex-marido, Alexandre Correa, em novembro. Ana e Correa agora vivem um litigioso divórcio na Justiça com acusações de desvio de dinheiro.
Larissa e Ana, inclusive, foram as duas mulheres que mais geraram interesse no Brasil. O top 3 feminino contou também com Taylor Swift, que fez shows no Brasil recentemente.
Ainda entre as personalidades mais bucadas, os outros seis nomes também chamam a atenção. O quarto lugar foi o de Daniel Alves, ex-lateral da seleção brasileira que está preso na Espanha por estupro.
O quinto foi o ator Sidney Sampaio, que teve um surto em agosto e pulou de um quarto de hotel no Rio.
Completam o top 10 nomes no Brasil o apresentador Faustão, além de Jeremy Renner, Bruno Mars, Dalai Lama e Taylor Swift.

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