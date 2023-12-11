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Ana Hickmann vê procura de marcas interessadas em publicidade aumentar após caso de violência

Empresas procuram apresentadora e ex-modelo para se aproximar público feminino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 09:16

Ana Hickmann
Ana Hickmann Crédito: Reprodução | Instagram
Nas últimas semanas, Ana Hickmann vem observando uma procura crescente de marcas com propostas comerciais para publicidade em redes sociais. Após o episódio de violência doméstica que se tornou público em novembro, a apresentadora tem sido vista como um exemplo de resiliência, e as empresas acham que tê-la em seus anúncios podem aproximá-las do público feminino.
Ao menos três marcas fizeram sondagens recentes, querendo conversar sobre o assunto e fechar contratos publicitários com a estrela da Record. Uma foi uma empresa alimentícia, que deseja atrelar mensagens de fim de ano à imagem dela.
Como a apresentadora da Record trocou a equipe que cuida da sua carreira e não tem mais vínculos com Alexandre Correa, seu ex-marido e também ex-empresário, as conversas ainda não avançaram porque tudo ainda está sendo estudado com parcimônia pelo novo time. A expectativa é de que Ana consiga retomar seu bom desempenho financeiro aos poucos, sem a gerência de Correa, que é considerado o maior culpado pelos problemas financeiros.
Na última quinta-feira (7), Hickmann fez uma postagem em seu perfil no Instagram em que anunciou a contratação da empresa de investimentos e consultoria do antigo ministro da economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, a Legend Invest. Além de Guedes, Roberto Justus e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, como membros do corpo técnico da financeira.
"Comecei a buscar informações, números e estatísticas sobre como as mulheres lidam com uma série de coisas dentro de casa e dentro das empresas", afirmou a apresentadora. "Achamos que como mulher não vamos dar conta, que não vamos ter a mesma força ou raciocínio. Mas achamos isso porque um dia alguém falou isso para a gente."
Além disso, a Plataforma Oceano, de que Ana já era sócia, passa a cuidar sozinha da imagem, dos contratos e da assessoria de imprensa da apresentadora daqui para frente.

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