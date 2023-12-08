Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ana Hickmann divulga evento contra a violência doméstica

A Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas acontece domingo (10) na Avenida Paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 18:39

A apresentadora Ana Hickmann
A apresentadora Ana Hickmann Crédito: Instagram/@ahickmann
Ana Hickmann está empenhada em conscientizar a população sobre violência doméstica. Nesta sexta-feira (8), a apresentadora usou as redes sociais para divulgar uma caminhada, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil. A manifestação irá acontecer neste domingo (10), na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 9h. A Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas está em sua 6ª edição.
A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, abraçou o ativismo da violência contra mulheres após ter sido agredida e ameaçada pelo então marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela apresentadora, o empresário a pressionou contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela.
A apresentadora conseguiu escapar do empresário e ao tentar chamar a polícia, ele teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido. Quando os agentes chegaram à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi socorrida na Santa Casa de Itu e, na sequência, escoltada até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO.
Hickmann pediu o divórcio e entrou depois com um pedido de medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa. Em conversa com a reportagem, o advogado de Correa, Enio Murad comentou sobre a solicitação. "Os advogados de Ana Hickmann pediram medida protetiva por uma suposta arma de fogo. Alegaram que meu cliente estaria andando armado e rondando a residência do casal. O que não era verdade", disse.

Veja Também

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’

Divórcio de Ana Hickmann pela lei Maria da Penha é negado; caso vai tramitar na Vara da Família

Alexandre Correa diz ter entrado com pedido de recuperação judicial das empresas de Ana Hickmann

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados