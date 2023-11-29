Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’
Famosos

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’

‘Me protegem em momentos que eu mais preciso’, escreveu a apresentadora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 08:10

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão
Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann
Ana Hickmann compartilhou uma homenagem para os cachorros que, segundo ela, a defenderam da suposta agressão do marido. A apresentadora postou uma foto com Fani e Joaquim na noite de segunda-feira, 27. Em conversa que foi ao ar no Domingo Espetacular, na Record TV, no domingo, 26, a apresentadora afirmou que um dos cães avançou em Alexandre Correa para protegê-la.
No Instagram, ela escreveu: "eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso". "Como eles são importantes pra mim. O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", concluiu.

Veja Também

Ana Hickmann pede medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa

Ana Hickmann revela que pai batia na mãe: 'Jurei que nenhum homem me faria isso'

Alexandre Correa processa Ana Hickmann por alienação parental e pede revogação parcial de medida protetiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados