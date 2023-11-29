Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Divórcio de Ana Hickmann pela lei Maria da Penha é negado; caso vai tramitar na Vara da Família
Justiça

Divórcio de Ana Hickmann pela lei Maria da Penha é negado; caso vai tramitar na Vara da Família

Juiz entendeu que 'deterioração do matrimônio' é questão de 'alta complexidade' que não cabe ser julgada na Vara Criminal e de Violência Doméstica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 10:57

Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa
Pedido de divórcio feito por Ana Hickmann com base na lei Maria da Penha foi negado Crédito: Reprodução
O pedido de divórcio feito por Ana Hickmann com base na lei Maria da Penha após denunciar o marido por violência doméstica foi negado pela Justiça.
De acordo com o advogado de Alexandre Correa, a decisão foi tomada na terça-feira (28) por um magistrado da Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar.
Segundo compartilhou Enio Martins Murad, a decisão se deu após o juiz responsável por julgar o caso entender que o juizado é incompetente tendo em vista o longo processo de deterioração do casamento e a condução dos bens e empreendimentos do casal.
"Trata-se de questões de alta complexidade e especialidade, que ultrapassam os limites e parâmetros competentes à Vara de Violência Doméstica. Há questões que poderiam interessar em eventual processo de guarda e visitas ao filho menor do casal que este juízo é incompetente", diz o documento da decisão. "Determino a imediata redistribuição do caso à Vara da Família e Sucessões."
Em entrevista à Folha de S.Paulo nesta semana, Murad afirmou que Correa é vítima de "perseguição obsessiva" por parte de Ana e que ela demonstrou "imaturidade" no modo como lidou com a crise financeira do casal.

Veja Também

Alexandre Correa diz que Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão

Alexandre Correa processa Ana Hickmann por alienação parental e pede revogação parcial de medida protetiva

Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão: ‘Falam comigo pelo olhar’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos Lei Maria da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados