Alexandre Correa entra com pedido de prisão para Ana Hickmann por alienação parental

Ana Hickmann e Alexandre Correa Crédito: Instagram/Reprodução

O empresário Alexandre Correa, que no ano passado foi acusado por Ana Hickmann de lesão corporal e violência doméstica, entrou na Justiça com um pedido de prisão para a apresentadora por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial. Ele alega que ela não entregou o filho de 9 anos do casal a ele na data estipulada pela Justiça.

O F5 teve acesso ao documento que consta no Tribunal de Justiça da Comarca de Itu, protocolado pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva. Nele, assinado no dia 19 de dezembro, havia ficado determinado que o garoto ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, com retirada às 9h e devolução às 18h, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança no lar materno.

Segundo o pedido de prisão, enviado nesta quinta (4) ao TJ-SP, Ana teria se recusado a entregar a criança para convivência com o pai.

Segundo a versão de Alexandre, ela teria permitindo apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde ao alegar que iria para uma praia com amigos e levaria o menor junto.

Dessa forma, a defesa do empresário diz entender que ela deva ser presa em flagrante por descumprimento de ordem judicial e alienação parental. Procurada, Ana Hickmann, por meio de sua assessoria, afirma que mudou a data das férias do filho em comum acordo com os advogados de Alexandre, mas eles contestam: 'Cadê o documento?".

DÍVIDAS E BRIGA NA JUSTIÇA

Alexandre convocou, por meio de um edital protocolado na Justiça, uma reunião com os credores da empresa que ele possui com a apresentadora para o próximo dia 18, às 8h30. A ideia dele é tentar entrar em acordo para encerar os inúmeros processos contra a empresa por dívidas.

De acordo com Enio Martins Murad, advogado do empresário, Alexandre tentará repassar alguns imóveis que tem. Segundo ele, o patrimônio do agora ex-casal gira em torno dos R$ 50 milhões. Ana e Alexandre são casados em regime parcial de bens.