  Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ana Hickmann nega namoro com Edu Guedes e diz que encontro em resort foi "por acaso"
Babado!

Ana Hickmann nega namoro com Edu Guedes e diz que encontro em resort foi "por acaso"

Apresentadores ficaram hospedados no mesmo hotel no final do ano; fotos que circulam nas redes sociais mostram os dois jantando juntos. Assessoria da apresentadora negou romance
Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 13:04

Assessoria de Ana Hickmann nega namoro da apresentadora com Edu Guedes Crédito: @ahickmann via Instagram e @eduguedesoficial via Instagram
Nesta terça-feira, 16, a assessoria da apresentadora Ana Hickmann negou que ela esteja namorando o chef e também apresentador Edu Guedes. A equipe frisou que Ana "está solteira". Boatos de que os dois estariam vivendo um relacionamento passaram a tomar força após os apresentadores serem vistos no mesmo resort em Atibaia/SP. 
Em fotos que circulam nas redes sociais, Ana e Edu aparecem jantando juntos no local. Segundo a equipe da apresentadora, o encontro aconteceu "totalmente por acaso" no final do ano. "Ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort", informou a assessoria à reportagem.
Os apresentadores já chegaram a trabalhar juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. Atualmente, Ana continua na atração, enquanto Edu apresenta o The Chef, na Band.
O chef já foi casado com a também apresentadora Eliana e Daniela Zurita. Ana enfrenta um processo de divórcio do empresário Alexandre Correa. Ela acusa Alexandre de agressão física e violência doméstica. O empresário assumiu as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL.

