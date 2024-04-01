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Anderson Leonardo tem quadro de saúde atualizado por novo boletim médico

O cantor teve um novo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (1°), em que atualizava seu quadro de saúde.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 15:16

Anderson Leonardo
Anderson Leonardo está em tratamento contra um câncer inguinal raro. Crédito: Reprodução @cantorandersonleonardo
Anderson Leonardo, 52, teve um novo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (1º), em que atualizava seu quadro de saúde.
O cantor está internado desde o dia 24 de março em um hospital do Rio de Janeiro em tratamento contra um câncer inguinal raro.
No perfil oficial do Instagram do grupo Molejo, no qual ele é vocalista, o boletim foi publicado, dizendo que ele teve uma melhora e segue tomando remédios
Acordado e com melhoras: "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, apresentando melhora clínica e laboratorial. O paciente está acordado, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral. Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, Diretor Médico do Hospital Unimed-Rio".

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