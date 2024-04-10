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BBB 24

Lucas é o décimo nono eliminado do BBB 24, com 64,69% dos votos

Resultado do décimo nono paredão do BBB foi revelado nesta terça, 9; assista ao momento da eliminação e confira o discurso de Tadeu Schmidt
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 08:14

Lucas foi eliminado nesta terça-feira, 9, com 64,69% dos votos.
Lucas foi eliminado nesta terça-feira, 9, com 64,69% dos votos. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Lucas Henrique, 30, foi o décimo nono eliminado do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (9). O capoeirista recebeu 64,69% dos votos no paredão contra Alane (32,08%) e Isabelle (3,23%).
Com a saída, parte do público aguarda para saber sobre a vida amorosa do brother. Isso porque o professor flertou com Pitel dentro do reality, mesmo compromissado.
Camila Moura, a ex-esposa, não gostou do que viu. Ela rasgou fotos do casamento, se divorciou do brother antes da eliminação e alavancou sua popularidade nas redes sociais.
Lucas foi o último dos gnomos a cair e sem sua presença, a casa é toda das fadas. O professor foi para o paredão com o voto do líder Davi.
O eliminado também foi chamado de calabreso pelo motorista. O apelido viralizou na web, até o Real Madrid, time de futebol mais seguido do mundo, brincou com a situação depois de uma vitória.
A trajetória do jogador Lucas foi marcada por alguns triunfos. Ele foi líder por cinco vezes e bateu o recorde de lideranças conquistadas em uma mesma edição.
Buda também foi anjo, comprou poder curinga, escapou em uma prova bate e volta e fez aniversário no programa. Outra conquista do ex-BBB foi levar a cultura da capoeira e do jongo -- precursor do samba --, para a tela do programa.

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