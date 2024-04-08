Direção do BBB 24 surpreende brothers com visita de um drone em dinâmica

A direção do BBB 24 preparou uma surpresa para os seis participantes Crédito: Manoella Mello/Globo

A direção do BBB 24 preparou uma surpresa para os seis participantes ainda confinados nesta segunda-feira (8). Davi, Alane, Lucas Henrique, Matteus, Beatriz e Isabelle ganharam um almoço especial e foram orientados a se dirigirem à área externa da casa. Lá, eles foram surpreendidos pela visita de um drone trazendo sobremesas, cartões de presentes e fotos externas.

Davi e Alane ficaram surpresos com o dispositivo remoto controlado por um operador fora da casa mais vigiada do Brasil: "Nunca tinha visto um tão de perto assim", declarou o motorista de aplicativo, o décimo-nono líder da atração. "Eu também nunca vi. Desse tamanho eu nunca vi", completou a bailarina paraense.

Lucas Henrique, Matteus, Beatriz e Isabelle também observaram curiosos o veículo aéreo. Logo em seguida, eles abriram a caixa deixada pelo drone e assistiram a um vídeo especial com a apresentadora Mari Gonzalez, que anunciou um vale-compras de R$ 2.000,00 para o sexteto utilizar com o patrocinador da dinâmica.