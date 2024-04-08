Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta final do jogo

Giovanna é a décima oitava eliminada do BBB 24, com 75,35% dos votos

A nutricionista mineira, Giovanna, 27, foi a décima oitava eliminada do BBB 24
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 12:47

Imagem Edicase Brasil
A ex-participante caiu no paredão por indicação direta do líder e aliado Lucas Crédito: Paulo Belote | Globo
A nutricionista mineira, Giovanna, 27, foi a décima oitava eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (7), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 75,35% dos votos.
Alane (20,06%) e Davi (4,59%) terminaram o paredão com menos votos do que a eliminada. Os dois brothers foram sete vezes para a berlinda nesta edição.
A ex-participante caiu no paredão por indicação direta do líder e aliado Lucas, na última sexta (5). Essa foi a última cartada do grupo gnomos para fazer as fadas votarem entre si e provocar alguma discórdia entre os colegas.
A participação de Giovanna no reality foi marcada por uma amizade forte com Michel e Raquele. Para o azar do trio, eles foram considerados plantas ao longo do BBB.
Outro laço construído pela mineira foi com MC Bin Laden. Eles chegaram a formar um casal, com direito a um beijo amadrinhado por Ivete Sangalo, mas decidiram seguir apenas na amizade. "A trajetória não foi certa", disse a ex-participante no dia do término.
A nutricionista também passou parte da edição com o pé lesionado e, portanto, sem disputar seis provas no reality. Porém, na fase final do programa chegou a conquistar duas lideranças consecutivas.

Veja Também

Vinicius, do BBB 24, sofre acidente e ajuda a tirar vítimas das ferragens

Produtor de Madonna no Rio despista sobre participação de Anitta no show

Wanessa Camargo fará primeiro show pós-BBB

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados