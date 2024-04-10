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BBB 24

BBB 24: Matteus é o vigésimo líder do reality

Brother garante vaga entre os quatro finalistas depois de encarar prova com tirolesa de 20 metros de altura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 08:39

Matteus durante a prova do líder do BBB 24 de tirolesa, desta terça-feira (9)
Matteus durante a prova do líder do BBB 24 de tirolesa, desta terça-feira (9) Crédito: Reprodução/Globo
Matteus Amaral conquistou a vigésima e última prova do líder do BBB 24, segundo Tadeu Schmidt. Brother superou adversários em uma prova de tiro ao alvo enquanto deslizava em uma tirolesa, com 20 metros de altura, nesta terça-feira (9).
Ao longo de 80 metros de extensão, o gaúcho acertou dois alvos de 40 pontos e outro de 30. O resultado foi suficiente para coloca-lo entre os quatro finalistas da edição.
A complexidade da prova foi anunciada por Boninho durante o dia e, de acordo com o diretor, foi a maior dinâmica de todos os tempos.

Pontuação dos participantes

Alane: fez 60 pontos
Isabelle: fez 10 pontos
Matteus: fez 110 pontos
Beatriz: fez 40 pontos
Davi: fez 100 pontos

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