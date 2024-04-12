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Separação

Buda aciona advogados e recupera bens pessoais, 3 dias após deixar BBB

O ex-BBB acionou advogados para lidar com o divórcio litigioso de Camila Moura. A separação aconteceu enquanto ele estava na casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 14:11

Lucas Buda e a ex Camila Moura
Lucas Buda e a ex Camila Moura Crédito: Acervo pessoal
Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, recuperou os bens pessoais nesta sexta-feira (12), três dias após sair do programa. A informação foi confirmada pela advogada do capoeirista.
O ex-BBB acionou advogados para lidar com o divórcio litigioso de Camila Moura. A separação aconteceu enquanto ele estava na casa.
Até a madrugada desta sexta-feira (12), ele continuava sem o celular. Sem o aparelho, ele não conseguia acessar aplicativos de banco, e-mails e redes sociais. Lucas também estava sem documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais
Mais cedo, a defesa de Lucas negou que ele teria se recusado a receber os itens através da Rede Globo. Nesta quinta-feira (11), a defesa de Camila afirmou que o capoeirista não havia retornado os contatos desde sua eliminação.

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