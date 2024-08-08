Uma semana após perder contrato com a Globo, Davi grava programa na Record

Davi, campeão 'BBB 24' Crédito: Beatriz Damy / TV Globo

Sem contrato com a Globo, Davi Brito já está dando seus pulos para não cair no ostracismo. O campeão do BBB 24 participou de uma gravação na Record nesta quinta-feira (8).

Davi gravou com Rachel Sheherazade na Estação da Lapa, em Salvador, para o Domingo Record, nova atração da apresentadora.

Na semana passada, a Globo confirmou que decidiu não renovar o contrato de Davi, contrariando o proceder costumeiro com campeões do reality.

Domingo Record

Com estreia marcada para o dia 18, o Domingo Record, com Rachel Sheherazade no palco, vai ressuscitar quadros clássicos que foram usados por Faustão e Gugu (1959-2019) no auge da guerra de audiência dos domingos entre os dois.