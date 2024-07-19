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Davi perde namorada e 100 mil seguidores após fingir doença

Campeão do BBB copiou foto de termômetro para justificar cancelamento de encontro com dançarina, que iria de Manaus a Salvador para vê-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 08:06

Davi finge doença e é desmascarado pela web
Davi finge doença e é desmascarado pela web Crédito: Fotomontagem
Desde que ganhou o BBB 24, Davi Brito vem enfrentando novas crises de imagem dia após dia. A polêmica da vez foi ter ludibriado seus seguidores com uma foto de um termômetro marcando 38,6º C para dizer que estava com febre e não poderia encontrar a namorada.
Os detetives da internet não tardaram a encontrar a foto original do termômetro no banco de imagens do Google, desmascarando Davi. A história pegou tão mal que o campeão do BBB perdeu 100 mil seguidores de um dia para o outro.
Enquanto Davi dizia aos seguidores estar "passando muito mal, com febre e dor de cabeça", a namorada, Tamires Assis, voava de Manaus a Salvador para encontrá-lo.
Durante uma conexão em Brasília, na última quarta-feira (17), Tamires postou um vídeo informando aos seguidores que Davi havia cancelado o encontro.
"Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão do Davi. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro, dizendo que estava passando muito mal", lamentou Tamires.
Após o ex-BBB ser desmascarado pela web, Tamires apagou todas as fotos com ele em suas redes sociais e deixou de segui-lo. Ela também postou o que parece ser uma indireta ao ex: "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido", diz texto compartilhado por ela.
O ex-casal se conheceu no Festival de Parintins, em junho, e em pouco tempo já trocavam declarações de amor. Tamires é musa do Boi Garantido e amiga de Isabelle Nogueira, parceira de confinamento de Davi.

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