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Davi Brito causa novo mal-estar na Globo por causa de interações com âncora da Record

Campeão do BBB 24 tem feito provocações ao apresentador do Balanço Geral em Salvador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 09:06

O ex-BBB Davi Brito (esq.) e o apresentador José Eduardo, o Bocão (dir.)
O ex-BBB Davi Brito (esq.) e o apresentador José Eduardo, o Bocão (dir.) Crédito: Instagram/Divulgação
Campeão do BBB 24, o ex-motorista de aplicativo Davi Brito voltou a causar um mal-estar na Globo. O baiano passou a interagir de forma muito frequente no Instagram com José Eduardo, o Bocão, apresentador do Balanço Geral Bahia, da Record.
Davi, como se sabe, é contratado da Globo. Funcionários da emissora e também da TV Bahia, afiliada da Globo em Salvador, encaram esses momentos quase como uma propaganda para o concorrente. Na Bahia, a Globo é líder com o telejornal Bahia Meio-Dia, apresentado por Jéssica Senra e Vanderson Nascimento, mas tem uma forte concorrência com o Balanço Geral no horário do almoço.
O ex-BBB tem feito provocações relacionadas a futebol. Ele é torcedor do Bahia, enquanto Bocão é torcedor assumido do Vitória, rivais dentro das quatro linhas.
Entre outras coisas, Davi diz que "quer ver Bocão falar do Bahia no seu programa". O ex-BBB falou isso por diversos dias em seus stories no Instagram, onde conta com mais de 9 milhões de seguidores.
Ou seja, indiretamente, Davi fez uma propaganda para José Eduardo e ao seu programa na Record, o que não é permitido por contrato pela Globo. Quem tem vínculo com a emissora não pode participar ou divulgar qualquer atração de uma concorrente em suas redes sociais.
Vale lembrar que o contrato artístico de Davi com a Globo termina no fim deste mês, mas deverá ser renovado até o fim do ano, como é comum com campeões do BBB.
Não é o primeiro problema que Davi causou na Globo. No mês passado, o ex-BBB disse que teria uma atração na emissora, o que não está nos planos da empresa até o momento. A Globo só pretende usar a força comercial do campeão nas redes sociais nos próximos meses.

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