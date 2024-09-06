Thiago Fragoso diz que fala sobre héteros e brancos foi 'tirada de contexto'

O ator Thiago Fragoso na estreia da peça 'Dois de Nós' Crédito: Divulgação

"Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco", afirmou na ocasião.

"Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela".

Questionado sobre o assunto pela revista Quem, Fragoso afirmou que que sua fala foi tirada de contexto. "Não vou ficar dando espaço para isso. Comecei esse troço na década de 1990, não foi ontem. Não vou perder meu tempo enchendo linguiça de outras coisas que eu acho que pouco importa", disse.