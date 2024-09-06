Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Thiago Fragoso diz que fala sobre héteros e brancos foi 'tirada de contexto'

Após entrevista à Folha, ator disse não perder tempo com polêmicas e que sua nova peça vai na contramão da declaração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 15:58

O ator Thiago Fragoso na estreia da peça 'Dois de Nós'
O ator Thiago Fragoso na estreia da peça 'Dois de Nós' Crédito: Divulgação
O ator Thiago Fragoso afirmou que teve sua fala tirada de contexto em uma entrevista à Folha que viralizou na internet. Em uma conversa sobre a peça "Dois de Nós", em cartaz no teatro Tuca, ele havia dito sofrer restrições de escalação por ser um homem hétero e branco, segundo a reportagem. A declaração repercutiu mal, atraindo críticas de figuras públicas.
"Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela, que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco", afirmou na ocasião.
"Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela".
Questionado sobre o assunto pela revista Quem, Fragoso afirmou que que sua fala foi tirada de contexto. "Não vou ficar dando espaço para isso. Comecei esse troço na década de 1990, não foi ontem. Não vou perder meu tempo enchendo linguiça de outras coisas que eu acho que pouco importa", disse.
"Gente, pelo amor de Deus, analisa a minha trajetória, a minha carreira. O engraçado é o seguinte, essa peça que eu estou fazendo agora é uma metáfora sobre essa mudança do homem, sobre o fim desse homem antigo e machista, que é tudo o que eu acredito e trago na minha vida", completou.

Veja Também

'Não pode mais ter homem hétero branco nas novelas', afirma Thiago Fragoso

Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em 'Tremembé', nova série de true crime

Morre Sergio Mendes, pianista e maior expoente do samba-jazz, aos 83 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados