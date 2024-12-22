Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente no RS

Ex-BBB diz que avião caiu a 300m de pousada onde está hospedado em Gramado

Rafael Licks disse que o acidente ocorreu a apenas 300 metros da pousada onde ele está hospedado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 17:24

Rafael Licks
Rafael Licks Crédito: Reprodução @Rafaelicks
Rafael Licks, um ex-participante do Big Brother Brasil 15, disse, em suas redes sociais, que a queda de um avião queda de um avião de pequeno porte na manhã deste domingo, 22, em Gramado, ocorreu a apenas 300 metros da pousada onde ele está hospedado.
O empresário realizou sua festa de casamento com Renata Klein no dia anterior em um hotel na cidade turística da serra gaúcha. Nos stories do Instagram, ele disse que acordou e viu a notícia, mas que não escutou o barulho no momento da queda.
"Acordei agora e vi a notícia do avião que caiu. Sério, é duas ruas pra lá. Bizarro. Eu não escutei nada. Renata está dormindo ainda. Que loucura", disse. Em um vídeo, ele filmou, da sacada da pousada, o local onde o avião caiu.
A aeronave, um avião turboélice bimotor de pequeno porte, caiu por volta das 9 horas. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. O empresário Luiz Claudio Galeazzi, sua mulher e as filhas estavam no avião e morreram no acidente.
Segundo informações da Infraero, a aeronave havia acabado de decolar na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e estava indo para Jundiaí, interior de São Paulo. Chovia e havia neblina na hora do acidente na região.

Veja Também

Gkay diz que perdeu mala com itens de luxo, incluindo bolsa de R$ 15 mil

William Bonner quebra o braço e fica de fora do Jornal Nacional no fim do ano

Rodrigo Faro se despede da Record e confessa medo de ver equipe demitida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados