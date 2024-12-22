Ex-BBB diz que avião caiu a 300m de pousada onde está hospedado em Gramado

Rafael Licks Crédito: Reprodução @Rafaelicks

O empresário realizou sua festa de casamento com Renata Klein no dia anterior em um hotel na cidade turística da serra gaúcha. Nos stories do Instagram, ele disse que acordou e viu a notícia, mas que não escutou o barulho no momento da queda.

"Acordei agora e vi a notícia do avião que caiu. Sério, é duas ruas pra lá. Bizarro. Eu não escutei nada. Renata está dormindo ainda. Que loucura", disse. Em um vídeo, ele filmou, da sacada da pousada, o local onde o avião caiu.

A aeronave, um avião turboélice bimotor de pequeno porte, caiu por volta das 9 horas. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. O empresário Luiz Claudio Galeazzi, sua mulher e as filhas estavam no avião e morreram no acidente.